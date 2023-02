La fuga del Frosinone, il crollo della Reggina 

Il Frosinone travolge 3-0 il Cittadella e si porta nuovamente a +11 dal Genoa. La capolista trova allo Stirpe il sesto successo consecutivo ma soprattutto il quattordicesimo risultato in questa stagione mantenendo la parta inviolata. Ciociari in vantaggio al 27’ con Moro, nella ripresa la squadra di Grosso domina e trova il gol in due occasioni, con Insigne e Mulattieri.

Mentre continua la crisi della Reggina. Al Granillo passa il Pisa che si conferma squadra da playoff. Si decide tutto nella ripresa: Gargiulo e Gliozzi firmano il 2-0: il passo falso interno leva tante certezze alla squadra di Inzaghi, uscita tra i fischi del Granillo. Gli amaranto, scivolati ora a -4 dal Genoa, hanno perso quattro volte nelle ultime cinque uscite.

Il Südtirol si fa raggiungere al 91’ dall’ex rossoblù Cerri dopo essere andato in vantaggio con Zaro a metà ripresa. Per Bisoli è un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Gli altoatesini, in caso di vittoria, avrebbero scavalcato la Reggina e si sarebbero portati a soli 2 punti dalla posizione he porta alla promozione diretta. Discorso inverso per il Como di Longo che muove la classifica anche se rimane invischiato nelle zone calde.

Le altre sfide

Il Modena espugna il Rigamonti e inguaia il Brescia, sempre più in caduta libera. Vittoria di misura per gli emiliani firmata Falcinelli. Neanche l’arrivo di Possanzini è servito per ridare serenità all’ambiente bresciano. E nel frattempo la classifica vede le rondinelle ai playout e a -1 dalla retrocessione diretta.