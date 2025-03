La fuga da Polaris, il Parco tecnologico è in crisi di identità 

Inviata

Pula. Tutto era pensato per brillare, al Polaris. E sorprendere. Persino i gradini degli uffici: non semplici scale, ma mensole di pietra incastrate tra il muro e le travi a ginocchio. Una chiccheria in un tripudio di bianco. La Regione, grazie anche ai soldi di Bruxelles, si affidò al genio di Vittorio Gregotti, architetto e urbanistica, per dare la prima forma al Parco scientifico e tecnologico della Sardegna. Una Mecca della ricerca. Il quartier generale a Pula, con il bosco di Gutturu Mannu come cifra del sogno, una piscina verde da 150 ettari.

Passato ambizioso

Il taglio del nastro arrivò nel 2003, a dieci anni esatti dallo studio di fattibilità (poi aprirono i poli di Uta, Alghero e Oristano). Doveva essere la Silicon Valley sarda. Un campus all’americana, con palestre e centri fitness. Culto della scienza sì, ma anche del benessere. Una bolla tra occupazione e relax. Oggi la storia è un’altra: per 140 dipendenti (in tempi migliori di questi si arrivò a 450) il Parco è una sede di lavoro che si raggiunge con scarso o nullo entusiasmo. Non hanno mai visto la luce nemmeno tutte le dieci piattaforme tecnologiche progettate. Il conto si ferma a sette.

Presente difficile

Polaris paga prima di tutto il cantiere-lumaca della nuova Sulcitana, la Statale che scorre lungo il lembo sud-ovest della Sardegna. Il progetto Anas del 2007 non è ancora concluso. Gli ingorghi sono pane quotidiano, soprattutto d’estate. Per arrivare a Polaris si deve anche imboccare l’ex strada vicinale per Domus de Maria. Zero lampioni e moltissime buche, per almeno tre chilometri. Poi l’asfalto si fa rossiccio, le condizioni migliorano, ma la sensazione è sempre quella di stare ai confini del mondo. Da Cagliari ci vuole un’ora quando va bene. Altrimenti, che qualcuno la mandi buona. Un eremo ideale per fare ricerca, per trasformare la scienza in risorsa e la tecnologia in business, ma all’interno di un progetto che sembra aver perduto l’appeal.

Gli ostacoli

La prima struttura che ci si trova di fronte è il 10Lab. Il Centro per la promozione, idealmente l’ultimo anello della ricerca, quella più vicina ai cittadini. Poi, con l’obbligo di procedere a sinistra, ecco le altre piattaforme: la 1 del Crs4 e la 2 di Sardegna Ricerche. L’ultima è la 8, che ospita la Scuola Forestale e una società privata. Esistono anche la 3, la 4 (interrata) e la 5. Mancano la 6, la 7 e la 9. L’antropizzazione non supera il 3 per cento. Gli edifici sono in cemento armato. Vetrate ovunque. La luce è vita. Graniglia di granito sulle pareti, alternata al legno. Tutto si sviluppa a gradoni. «Creatività contemporanea», si legge nel Censimento delle architetture italiane dal 1945 a oggi.

Il sindaco

Walter Cabasino non è uno incline al pessimismo. Né ha l’abitudine di piangersi addosso. Prima il bicchiere mezzo pieno. «Mi sembra che ultimamente qualcosa si stia muovendo – dice il primo cittadino di Pula -. Ho visto l’assessore regionale alla Programmazione, Giuseppe Meloni, molto attivo e presente nell’obiettivo di rilanciare Polaris. Siamo pieni di speranza». Poi l’altra lettura: «Certo, se pensiamo alle aspettative che aveva la comunità, nulla è realizzato: le ricadute economiche e occupazionali per ora non ci sono state, una rivitalizzazione è necessaria».

Nuovo corso

Da novembre 2024 Sardegna Ricerche è diretto da Carmen Atzori. In una lunga nota, l’ente regionale non nasconde le difficoltà ereditate: «Il Parco si trova a fronteggiare una fase di profonda trasformazione. Il mondo delle imprese e della ricerca è cambiato: le nuove tecnologie hanno già imposto un cambio di passo che dopo la pandemia ha subìto una particolare accelerazione. Nuovi modelli organizzativi e nuove forme di collaborazione privilegiano la dimensione virtuale delle relazioni». È in questo «scenario» che per Sardegna ricerche «gioca la nuova sfida», a cui vanno aggiunti «vecchi problemi ancora irrisolti su viabilità e tempi di collegamento con la città». La gestione Atzori guarda alle indicazioni dell’assessore Meloni. È sua la delibera del 22 gennaio con cui la Giunta «ha dato mandato a Sardegna Ricerche di riqualificare le infrastrutture e promuovere l’accesso ai laboratori e ai servizi». In una parola, «riposizionare» il Parco aprendo a nuove collaborazioni tra ricercatori e imprese su intelligenza artificiale e big data; biobanca e profilazione genetica; salute, benessere e medicina dello sport. Semina appena iniziata, con frutti ancora tutti da raccogliere.

RIPRODUZIONE RISERVATA