La frenata del Guspini 

Guspini 1

Arborea 1

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Dessì, Medda, Chessa, Zedda, Fadda, Piga, Cordoba, Mboup, Marci, Riep (43’ st Pedoni). In panchina P. Saba, Mantega, Manca, M. Saba, Porcu, Marcon, Tamburini, Locci. Allenatore Dessì.

Arborea (4-4-2) : Stevanato, M. Atzeni, Demuru, Perilli, Cammarota, Sabate, Capraro, Orro (26’ st Medaglia), Sperandio, P. Atzeni, Wolhein. In panchina Manzato, Angioni, Firinu, Dessì, Cotza, Corona, Cillano, Casu. Allenatore Firinu.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : st 39’ M. Atzeni, 46’ Demuru (a).

Note : ammoniti Chessa, Dessì, Marci, Cammarota, M. Atzeni, P. Atzeni.

Sanluri. Né vincitori né vinti tra Guspini e Arborea in un match in cui le emozioni più forti sono arrivate in un finale rocambolesco, che ha visto gli ospiti andare in vantaggio per poi essere raggiunti (oer un autogol) da un Guspini indomito e sicuramente in credito con la fortuna.

Il pari accontenta i canarini e il nuovo tecnico Firinu ma non altrettanto può dirsi per la capolista: «Abbiamo raccolto meno di quanto seminato», sbotta deluso a fine gara l’allenatore Dessì, «la gara è stata decisa da alcuni episodi a noi non favorevoli».

Indisponibile il Comunale, si gioca sul sintetico del “Campu Nou” di Sanluri dove le prime emozioni però arrivano nel minuto di raccoglimento in ricordo di Ambrogio Ragatzu, estremo difensore del Guspini nell’ultimo anno della Serie D recentemente scomparso. Dessì, privo di Mura e Carboni, butta nella mischia fin dal primo minuto il giovane Piga; Firinu riesce invece nella non facile impresa di ricaricare le batterie a una squadra apparsa vivace e ben messa in campo.

Il Guspini è pericoloso al 9’ con Cordoba, al 31’ con Marci e poi due volte con Riep. Nella ripresa la gara è più equilibrata. Il Guspini sfiora il gol al 10’ con Mboup, gli ospiti ripartono con pericolosissimi contropiedi. Il match si sblocca nel finale: al 39’ M. Atzeni di rapina insacca su palla inattiva, poi il Guspini preme con rabbia e in pieno recupero trova il pari con la complicità di Demuru che insacca nella propria porta.

RIPRODUZIONE RISERVATA