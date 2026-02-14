VaiOnline
A Sanluri.
15 febbraio 2026 alle 00:26

La frenata del Guspini 

Un’ottima Arborea impone il pareggio alla capolista 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Guspini 1

Arborea 1

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Dessì, Medda, Chessa, Zedda, Fadda, Piga, Cordoba, Mboup, Marci, Riep (43’ st Pedoni). In panchina P. Saba, Mantega, Manca, M. Saba, Porcu, Marcon, Tamburini, Locci. Allenatore Dessì.

Arborea (4-4-2) : Stevanato, M. Atzeni, Demuru, Perilli, Cammarota, Sabate, Capraro, Orro (26’ st Medaglia), Sperandio, P. Atzeni, Wolhein. In panchina Manzato, Angioni, Firinu, Dessì, Cotza, Corona, Cillano, Casu. Allenatore Firinu.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : st 39’ M. Atzeni, 46’ Demuru (a).

Note : ammoniti Chessa, Dessì, Marci, Cammarota, M. Atzeni, P. Atzeni.

Sanluri. Né vincitori né vinti tra Guspini e Arborea in un match in cui le emozioni più forti sono arrivate in un finale rocambolesco, che ha visto gli ospiti andare in vantaggio per poi essere raggiunti (oer un autogol) da un Guspini indomito e sicuramente in credito con la fortuna.

Il pari accontenta i canarini e il nuovo tecnico Firinu ma non altrettanto può dirsi per la capolista: «Abbiamo raccolto meno di quanto seminato», sbotta deluso a fine gara l’allenatore Dessì, «la gara è stata decisa da alcuni episodi a noi non favorevoli».

Indisponibile il Comunale, si gioca sul sintetico del “Campu Nou” di Sanluri dove le prime emozioni però arrivano nel minuto di raccoglimento in ricordo di Ambrogio Ragatzu, estremo difensore del Guspini nell’ultimo anno della Serie D recentemente scomparso. Dessì, privo di Mura e Carboni, butta nella mischia fin dal primo minuto il giovane Piga; Firinu riesce invece nella non facile impresa di ricaricare le batterie a una squadra apparsa vivace e ben messa in campo.

Il Guspini è pericoloso al 9’ con Cordoba, al 31’ con Marci e poi due volte con Riep. Nella ripresa la gara è più equilibrata. Il Guspini sfiora il gol al 10’ con Mboup, gli ospiti ripartono con pericolosissimi contropiedi. Il match si sblocca nel finale: al 39’ M. Atzeni di rapina insacca su palla inattiva, poi il Guspini preme con rabbia e in pieno recupero trova il pari con la complicità di Demuru che insacca nella propria porta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 