La frenata del Castiadas 

Castiadas 0

Arborea 0

Castiadas (4-2-3-1) : Galasso, Marci, Fredrich, Carboni, Bonfigli, Grinbaum, Miranda (32’ st Marci), Antinori (41’ st Matta), Cadoni (20’ st Ornano), J. Ridolifi (45’ st Mattea), Pulcrano (26’ st Da Silva). In panchina Sarritzu, Setzu, Altobelli, Pilosu, Matta. Allenatore Bebo Antinori.

Arborea (4-2-3-1) : Stevanato, Angioni, M. Atzeni, Cammarota, Orro, Perilli (30’ st P. Atzeni), Pibiri, Sabatel (10’ pt Cicu), Sperandio (28’ st Demuru), Szafran, Perez (29’ st N. Capraro). In panchina L. Capraro, Casu, Cillano, Corona, Serpi. Allenatore Nicola Battolu.

Arbitro : Nicola Murgia di Tortolì.

Note : espulso Fredrich al 25’ st; ammoniti Antinori, J. Ridolfi, Bonfigli, Perilli, Cammarota.

Castiadas. Dopo due vittorie consecutive il Castiadas interrompe la sua corsa e deve cedere il primato in classifica. A fermare i biancoverdi all’Annunziata è l’Arborea, che si conferma avversario difficile e insidioso.Le forti raffiche di vento hanno condizionato la partita, equilibrata ma poco spettacolare, e non hanno permesso alle squadre di esprimersi al meglio.

La gara

I padroni di casa giocano in inferiorità numerica nella seconda parte della ripresa per l’espulsione di Fredrich al 25’. Nel finale le occasioni più ghiotte: prima l’Arborea è pericolosa col solito Pibiri, poi al 49’ è il Castiadas a sfiorare il vantaggio con Carboni su punizione. Poco da segnalare nella prima frazione se non una conclusione di Orro al 44’ che finisce fuori. La ripresa prende vita dopo un’occasione di Pulcrano e si accende al 25’ quando Fredrich viene espulso per un fallo di reazione su Cammarota. L’Arborea cerca di sfruttare la superiorità numerica: tra il 38’ e il 41’ due conclusioni insidiose di Pibiri vengono respinte da Galasso. Al 49’ Carboni tenta il colpo dal limite su punizione ma Stevanato è impeccabile.

Il pari sorride maggiormente agli ospiti, quinti in zona playoff a pari merito con Vecchio Borgo Sant'Elia, Tharros e Selargius. Per il Castiadas resta la delusione di aver perso il primato: i sarrabesi sono secondi a un punto dalla Villacidrese.

