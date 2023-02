La freddezza di Sanna 

Un anno fa, proprio di questi tempi, si trovava al gelo di Tromsø, nella parte settentrionale della Norvegia. Praticamente ai confini del Circolo polare artico. Domenica scorsa, 4mila chilometri più a sud, ha trascinato l’Esperia al successo più bello della stagione d’esordio in C Gold: quello ottenuto a spese della capolista Grottaferrata, crollata a Monte Mixi sotto il peso dei suoi 28 punti. Strano il percorso di Ludovico Sanna: professione playmaker granata, ma anche studente (giramondo) di Economia.

In Lapponia

Lo scorso gennaio, quando aveva fatto i biglietti per la Lapponia, i compagni inseguivano la Ferrini in vetta alla C regionale. Poi a giugno è tornato, ritrovandoli al gradino di sopra. Nonostante i sei mesi di inattività causa Erasmus, coach Manca ha creduto in lui, affidandogli la regia in vista della nuova avventura nel basket nazionale. Un’investitura non da poco, ripagata a suon di prestazioni sostanziose.

Domenica d’oro

«Non abbiamo una stella vera e propria», fa notare l’esterno, «tutti possono essere protagonisti nella giornata giusta. Domenica è toccato a me, ma devo ringraziare la squadra». La realtà è che le caratteristiche di Sanna si sposano bene con i principi di “dribble drive motion” su cui si fonda l’attacco esperino: uno stile di gioco tutto movimento e continuità che, inevitabilmente, esalta i giocatori dotati nell’uno contro uno. «Si sa, in casa riusciamo a esprimerci bene», conferma, «contro Grottaferrata siamo stati molto bravi a interpretare la gara, specie nel primo tempo». La prima in classifica è stata maltrattata fino al -20, ma nel secondo tempo è tornata a farsi minacciosa: «E in quel momento siamo stati bravi a reagire», spiega, «alcune vittorie interne sono arrivate quasi d’impeto, travolgendo gli avversari con la nostra energia fin dalla palla a due. Penso, per esempio, alla gara con Viterbo. L’ultimo è stato un successo diverso: più maturo e consapevole».

La trasferta

Ora non resta che sfatare il tabù trasferta, unico neo di un’annata fin qui molto positiva. Il calendario offre subito un’occasione imperdibile: sabato (ore 16) si va sul campo della cenerentola Frosinone, fin qui sempre sconfitta. Non approfittarne sarebbe un peccato. «Vogliamo sbloccarci», aggiunge il play cagliaritano, «ma al tempo stesso non dobbiamo metterci addosso troppa pressione, né peccare di presunzione». Iniziare a macinare punti anche fuori da via Pessagno consentirebbe di aspirare concretamente a uno dei 5 posti utili alla promozione in B Interregionale: «Un obiettivo tutt’altro che impossibile», conclude, «dobbiamo solo compiere l’ultimo step. Le tre partite conclusive della regular season potranno dirci molto sul nostro futuro».



