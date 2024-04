La Freccia Vallone è di Williams  

Stephen Williams fa la storia. Il 28enne corridore britannico, nato nella città gallese Aberystwyth, coglie la sua prima vittoria pesante nelle grandi classiche con uno strappo sul muro di Huy, a poche centinaia di metri dal traguardo di una Freccia Vallone contraddistinta da un tempo da lupi, tra pioggia e nevischio.

«Adoro correre con questo clima, mi fa sentire a casa», ha ammesso Williams, che ha preso nell’ultimo tratto i metri decisivi al francese Vauquelin e al belga van Gils. «Da tempo non affrontavo una gara così difficile climaticamente», ha detto il francese Benoît Cosnefroy, che ha ammesso di «aver corso gli ultimi 80 chilometri completamente gelato, convinto che non ce l’avrei fatta a concludere la gara». Williams è il primo britannico a vincere la classica.

Il maltempo ha provocato il ritiro di diversi avversari, da Pidcock fresco vincitore dell’Amstel a tanti altri. Primo degli italiani Davide Formolo, ventiquattresimo. «Che giornata», ha detto il vincitore, «sono così felice...Ho visto questa gara così tante volte in televisione e sognavo di arrivare con buone gambe per provare a vincerla. Sono al settimo cielo». Sereno in questo caso, senza pioggia.

