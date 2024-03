La freccia parte montis supera l’isili e sta fra le grandi 

Freccia P.M. 1

Isili 0

Freccia Parte Montis : Piras, Princiotta, M. Muru, Cau, Asunis, Pala, Loru (65’ Frau), Maccioni (65’ Mandis), Uliana, Cruccas (90’ Minnai), Deiola. Allenatore Boi.

Isili : Matza, Loddo (65’ Atzeni), Cambuli, Serra, Secci, Ghiani, L. Casu, Pirisi, Demuro, Casadio, A. Casu. Allenatore Melis.

Arbitro : Putzu di Cagliari.

Rete : 70’ Princiotta.

Al termine di una prestazione convincente la Freccia Parte Montis supera l’Isili per 1-0. Davanti al proprio pubblico i padroni di casa impongono il proprio gioco nell’arco dei 90’, andando vicini alla rete in diverse occasioni. Nella prima frazione l’undici di Boi comincia a creare, rendendosi particolarmente pericoloso attorno al 15’, quando Uliana di testa coglie il palo. Mogoresi che anche nella ripresa ripartono con lo stesso atteggiamento e potrebbero sbloccare la situazione con Cruccas, al 65’, ma il suo diagonale colpisce ancora una volta il palo, con l’estremo difensore ospite fuori causa. La rete arriva poco dopo, al 70’, con Princiotta che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, stacca di testa più in alto di tutti e mette la palla alle spalle di Matza. Tre punti che permettono alla Freccia Parte Montis di consolidare la quarta posizione in classifica.

