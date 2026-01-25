la freccia inguaia il cannonau 

Freccia P. Montis 2

Cannonau Jerzu 0

Freccia Parte Montis (4-2-3-1) : Piras, M. Vargiu, Muru, Biancu, An. Mereu, Sardo, Al. Mereu (47’ st Maccioni), Girseni, Cancedda (28’ st Chouachi), Mandis (44’ st Foddis), Cruccas (16’ st Cau). In panchina Braina, Atzori, Marongiu, Loru, Incani. Allenatore Boi.

Cannonau Jerzu (4-3-1-2) : Casula, M. Serra, Lai, Nocito (18’ st R. Serra), Santoro, Caroccia, Festa (24’ st Erriu), Furcas (8’ st S. Vargiu), Muceli (30’ st Sirigu), Moio (30’ st M. Carta), Guimares. In panchina Usai, F. Carta, F. Serra, Deiana. Allenatore Muceli.

Arbitro : Cadoni di Cagliari.

Reti : pt 32’ Cruccas, 37’ Al. Mereu.

Note : ammoniti Andrea Mereu, Alberto Mereu, Mandis, Lai, Nocito, R. Serra, Festa. Recupero 3’ pt – 5’ st. Spettatori 150.

Mogoro. Continua il buon momento della Freccia Parte Montis che porta a casa la seconda vittoria di fila superando la Cannonau Jerzu per 2-0. Avvio di gara equilibrato. Padroni di casa pericolosi con Cancedda, al 11’ su punizione, e Girseni, percussione al 28’; gli ospiti, invece, rispondono affidandosi alle iniziative di M. Serra, tiro da fuori area al 21’, e Caroccia, contropiede al 28’. Negli ultimi 15’ del primo tempo si scatenano i mogoresi. Al 32’ sblocca il risultato Cruccas, servito da Girseni in profondità, con un bel pallonetto che scavalca Casula in uscita. Al 37’ è Alberto Mereu a raddoppiare, ribadendo in rete una respinta del portiere della Cannonau su potente diagonale di Mandis. Al 41’ la Freccia potrebbe fare tris, ma Casula para un rigore a Mandis, assegnato per atterramento di Alberto Mereu. Nella ripresa gli ospiti ci provano con Nocito al 12’ e Erriu al 37’, ma Piras è attento. Nel finale, al 38’, Cau va vicino alla rete ma Casula, con l’aiuto del palo, mette in corner.

RIPRODUZIONE RISERVATA