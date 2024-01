La Freccia impatta con l’antiochense: vetta più lontana 

atl. Cortoghiana 3

Fermassenti 0

Atletico Cortoghiana : Billai, Marreddu, Pau (85’ Moi), Biccheddu (70’ Secchi), Marteddu, S. Scardanzan, Pedro, C. Scardanzan, Sartini (85’ Martini), Melis, Ardau (70’ Siffu). Allenatore Piras.

Fermassenti : Pillittu, Satta, Canu (65’ Garau), Gessa (70’ Hagiu), Pisu, Dall’Oca (85’ Atzori), Mura (30’ Zedde), Milani, Soro, A. Cosa, Mura. Allenatore Porcu.

Arbitro : Medda di Cagliari.

Reti : 21’ C. Scardanzan, 63’ Ardau, 75’ Sartini.

L’Atletico di Cortoghiana infila la terza vittoria consecutiva, ma contro il fanalino di coda Fermassenti non è tutto facile perché gli ospiti cercano di vendere cara la pelle: l’1-0 arriva solo al 21’ e il 2-0 è frutto di una grave indecisione del portiere. Non è una gara spettacolare: passa l’Atletico sugli sviluppi di un dribbling in area di Sartini, la sfera finisce sui piedi di C. Scardanzan che deposita facile. Pochi minuti prima lancio di Pedro e conclusione di Sartini a fil di palo. Ripresa in ombra, ma al 63’ la ravviva il portiere suergino: lancio in profondità di Ardau (forse azione viziata da un fallo), Pillittu esce, ha un ripensamento all’ultimo istante, svirgola la sfera che lo oltrepassa e scivola in rete. Al 75’ Sartini si mette in proprio: riceve un triangolo in area e cala il tris con un rasoterra.

