La Freccia centra i playoff, la Virtus crolla col Perdaxius 

Freccia P.M. 3

Segariu 0

Freccia P.M. : Piras (57’ Braina), Biancu, Muru (67’ Maccioni), Mureddu (73’ S. Maccioni), Girseni (62’ E. Maccioni), M. Caria, Loru, Dessì, Melis, Mandis (57’ Incani), Ben Hassan. Allenatore Boi.

Segariu : Fenu, Zaccheddu, Tronci, Fadda, Lai, M. Palmas, Cadeddu (50’ G. Caria), Figus (57’ Murru), Aru (50’ Caddia), Garramone, A. Palmas. Allenatore Deiana.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Reti : 15’ Melis, 51’ Dessì, 53’ Mandis.

Missione compiuta per la Freccia Parte Montis. Per portare a casa la seconda posizione che vale i playoff serviva la vittoria e i 3 punti sono arrivati grazie al 3 a 0 contro il Segariu. Padroni di casa che partono forte e ci provano con Loru e Mandis, senza trovare il fondo della rete. Marcatura che arriva al 15’, con Melis che di testa, sugli sviluppi di un corner, mette la palla alle spalle di Fenu. Nella ripresa le altre segnature. Al 51’ è Dessì a mettere in rete scavalcando il portiere ospite con un pregevole pallonetto da destra. È Mandis a firmare il tris; al 53’, servito in profondità, protegge il pallone dalla pressione avversaria e appoggia senza che Fenu possa intervenire. Nel finale poche emozioni, con l’undici allenato da Boi che attende il triplice fischio finale per poter festeggiare assieme ai numerosi tifosi (almeno 300 spettatori presenti).

