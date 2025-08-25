La Frassati è sull’orlo del fallimento 

La Frassati, fondata nel 1977, rischia di chiudere i battenti a causa dei problemi economici e lancia un appello al Comune e ai tanti atleti che hanno militato nella storica squadra cittadina. La società guidata da Mario Zara ha subito un tracollo finanziario causato dai lavori per la ristrutturazione dell’impianto vicino alla chiesa del Cuore Immacolato. Il campo è stato consegnato recentemente al Comune dopo una lunga serie di ritardi.

Il progetto

La Frassati ha giocato una scommessa molto importante puntando sulla riqualificazione del campo da calcio. Ha partecipato a un bando ministeriale denominato “Sport e periferie”. Trattandosi di un bando pubblico era necessario individuare la stazione appaltante, che nello specifico venne individuata nel Comune di Iglesias. La Frassati ha contratto un mutuo di 78mila euro. «Dopo due anni di peripezie e di ulteriori debiti dovuti al pagamento del mutuo – ha spiegato il presidente della Frassati, Mario Zara – non abbiamo potuto svolgere l’attività e pertanto non ci sono stati incassi. Oggi la società non dispone del denaro sufficiente per le acquistare attrezzature, fare allacci, comprare arredamenti. In passato abbiamo avuto 250 iscritti e tantissimi tesserati sino ad arrivare a cinquecento. Non puntiamo l’indice accusatore né sul Comune, né sulla ditta, ma adesso abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti».

Il Comune

«Riconosciamo l’enorme impegno assunto dalla Frassati e il grande coraggio che ha avuto nel promuovere questo ambizioso progetto, cercheremo di aprire un tavolo di discussione e capire in quali modi e tempi possiamo intervenire, nei limiti delle nostre possibilità», commenta l’assessore allo Sport Vito Spiga. L’appello della società sportiva è stato lanciato anche alle vecchie glorie e ai vecchi iscritti. «Contiamo anche sul loro contributo. Stiamo vivendo un momento di grandissima difficoltà», dice il presidente Mario Zara.

La storia

La società venne fondata nel 1977. In città è un solido punto di riferimento per il mondo dello sport. Migliaia di ragazzi hanno partecipato ai campionati federali. La Frassati si è distinta in particolare per l’intensa attività nel settore giovanile lanciando tantissimi calciatori che poi hanno trovato fortuna nelle categorie superiori. Oggi questa storia rischia di concludersi, ma i dirigenti non si arrendono e lanciano un appello alla città per rilanciare l’attività e sistemare l’impianto vicino alla chiesa del Cuore Immacolato.

