La Francia umilia l’Olanda 

Francia sul velluto contro l’Olanda nel girone B, Belgio devastante in Svezia nel gruppo F. Nelle partite di qualificazione ad Euro 2024 i transalpini travolgono gli Orange 4-0 grazie alle reti messe a segno da Upamecano, Griezmann e Mbappé, che realizza una doppietta. Fa meglio Lukaku, autore di tutti e tre i gol nel 3-0 rifilato dalla sua Nazionale in casa della Svezia del suo “nemico” Zlatan Ibrahimovic, mandato in campo al 73’ al posto di Isak quando già il punteggio era sullo 0-2.

La tripletta dell’attaccante nerazzurro è arrivata 9’ dopo. Una performance che ha spinto il centravanti a esultare zittendo lo stadio e mostrando la sua maglia numero 10 in risposta forse alle critiche dell’ultimo periodo.

Vincono l’Austria contro l’Azerbaijan (4-1, girone F), la Repubblica Ceca in casa contro la Polonia (3-1, girone E), la Grecia in trasferta contro Gibilterra (0-3, gruppo B), la Serbia in casa contro la Lituania (2-0, gruppo G). Pareggiano Moldavia ed Isole Faroe (1-1, gruppo E), crolla la Bulgaria tra le mura amiche con il Montenegro (0-1, girone G).

