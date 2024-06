La Francia sbatte sulla Polonia 

Francia 1

Polonia 1

Francia (4-3-3) : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kanté (16' st Giroud), Rabiot (16' st Camavinga), Tchouameni, Dembélé (41' st Kolo Muani), Mbappé, Barcola (16' st Griezmann). In panchina Areola, Clauss, Coman, Fofana, Konate, Mendy, Pavard, Samba, M.Thuram, Zaire-Emery. Allenatore Deschamps.

Polonia (3-4-3) : Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Moder, Szymanski (23' st Swiderski), Zielinski, Zalewski (23' st Skoras), Urbanski, Lewandowski. In panchina Szczesny, Bulka, Bereszynski, Buksa, Grosicki, Piatek, Piotrowski, Puchacz, Romanczuk, Salamon, Slisz, Szymanski, Walukiewicz. Allenatore Probierz.

Arbitro : Guida (Ita).

Reti : nel st 10' Mbappè (rig.), 34’ Lewandowski (rig.).

Dortmund. La Francia ritrova Kylian Mbappé ed approda agli ottavi di Euro 2024. Ma per Deschamps le note positive finiscono qui. La sua squadra non brilla nemmeno contro una Polonia già eliminata e chiude seconda nel gruppo D, dietro l'Austria. L'1-1 è deciso da due calci di rigore, entrambi nella ripresa: il primo fischiato da Guida per il fallo di Kiwior su Dembelé, il secondo dopo il richiamo dell'arbitro italiano da parte del Var a rivedere il contatto tra Upamekano e Swiderski.

La Francia deve vincere per chiudere da prima il girone, ma la Polonia si fa rispettare. Francia più determinata nel secondo tempo, soprattutto nel terminale Mbappé che in pochi minuti impegna due volte Skorupski, sempre molto attento. Ma al 10' la velocità di Dembelè è incontenibile e frutta il rigore, quando Kiwior abbatte in area l'attaccante del Psg. Mbappé spiazza Skorupski e sblocca il risultato. La Francia sembra in controllo, finché sull'incursione in area di Swiderski, Upamekano interviene fallosamente. Guida non fischia (e sul contropiede Mbappé si mangia il 2-0), ma viene richiamato allo schermo. È rigore, Maignan para il tiro di Lewandowski, che va ripetuto perché il portiere si è mosso in avanti. Al secondo tentativo l'attaccante del Barcellona non sbaglia ed è 1-1. Agli ottavi i francesi troveranno la seconda del girone E, che vede alla pari con 3 punti Belgio, Romania, Ucraina e Slovacchia.

