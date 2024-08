La Francia sbaglia il tiro e gli usa superano la cina 

PARIGI. Un canestro sulla sirena. Capita spesso nel basket, sport spettacolare negli ultimi secondi come pochi altri. Ma non sempre quel “pluff” della palla nella retina cambia le cose. Resta il brivido del tiro con la quale la Francia, nella finale del basket donne a Parigi 2024, ha dato l'illusione di poter riacciuffare il Dream Team Usa al femminile, quello in cui gioca Brittney Griner, la cestista liberata dalle prigioni di Putin 612 giorni fa. Quello francese non era un tiro da tre, e nel finale thrilling la squadra americana ha vinto il suo ottavo oro consecutivo per un solo punto (67-66). Meglio del Dream Team uomini. Le Olimpiadi non sono però solo sfide tra campioni avversari o rivalità interne: sono sfide globali. Così succede che l'oro delle cestiste americane segni anche il sorpasso al fotofinish sulla Cina, nel medagliere: 40 ori a 40, con lo squadrone a stelle e strisce avanti per numero di medaglie complessive: 126 a 91.

Nell’ultima giornata anche l’oro della Serbia nella “partitissima” della pallanuoto maschile, il derby con la Croazia finito 13-11. Ultime gare con italiane: la ciclista Letizia Paternoster 13ª nell’Omnium, la pentatleta Elena Micheli quinta.

