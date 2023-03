La Francia non consegna gli ex terroristi 

Parigi. La Francia resta un rifugio sicuro per gli eversori italiani, compresi i criminali di quarant’anni fa:la Cassazione ha chiuso una vicenda lunga decenni respingendo il ricorso per l’estradizione di dieci nomi degli anni di piombo, tra i quali Giorgio Pietrostefani e Marina Petrella.

Retromarcia

La decisione sconcerta i familiari delle vittime e mette un macigno sull’accordo di due anni fa tra Roma e Parigi per il superamento della dottrina Mitterrand. E a distanza di un paio d’ore ecco il secondo schiaffo: la giustizia francese non consegnerà all’Italia neppure Vincenzo Vecchi, condannato a una 11 anni e 6 mesi per “devastazione” al G8 di Genova del 2001: la procura generale ha rinunciato a presentare il ricorso dopo che la corte d'Appello di Lione, venerdì scorso, ha bocciato la richiesta di estradizione.

L’amarezza di Calabresi

Quanto ai dieci militanti degli anni settanta rifugiati a Parigi (esponenti di Br, Lotta Continua, Proletari armati per il comunismo e Formazioni comuniste combattenti) la giustizia francese aveva già negato l’estradizione il 29 giugno 2022. Il procuratore generale della Corte d’appello di Parigi in rappresentanza del governo aveva fatto ricorso in Cassazione, ma in Italia nessuno si faceva illusioni. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ieri ha preso atto, sottolineando che l’Italia «ha fatto tutto quanto in suo potere» e rivolgendo il suo pensiero alle «vittime di quella sanguinosa stagione e ai loro familiari». E da loro arriva la reazione più dura. «Vedere andare in carcere queste persone dopo decenni non ha per noi più senso - dice il giornalista Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi assassinato nel ’72 su mandato di Pietrostefani - ma c’è un dettaglio fastidioso e ipocrita: la Cassazione scrive che “i rifugiati in Francia si sono costruiti da anni una situazione famigliare stabile (...) e quindi l’estradizione avrebbe provocato un danno sproporzionato al loro diritto a una vita privata e famigliare”. Ma pensate al danno sproporzionato che loro hanno fatto uccidendo dei mariti e padri di famiglia». Non solo: da «nessuno di loro c'è mai stata una parola di ravvedimento, di solidarietà o di riparazione».