La Francia è in subbuglio, Macron si deve arrendere: rinviata la visita di re Carlo 

Parigi. Non è tempo di aprire la reggia di Versailles, di ricevere i re, di mostrare ricchezza e potenza. I francesi sono sulle barricate per non rinunciare «a due anni di vita libera», come ripete il capopopolo Jean-Luc Mélenchon. Dopo la giornata più dura, con manifestazioni ovunque, centinaia di incendi, quasi 500 fermati e altrettanti feriti, il “presidente monarca” - come lo chiamano nelle piazze - ha rinviato l'attesa prima visita di Carlo III in Francia che sarebbe dovuta cominciare domani. Un segnale di debolezza, sottolinea l'opposizione. «Di buon senso», ribatte l'Eliseo. Con un piccolissimo spiraglio che, per la prima volta, sembra aprirsi: «Sono a disposizione dei sindacati», ha detto da Bruxelles Emmanuel Macron.

In un Paese in rivolta contro la riforma delle pensioni, con centinaia di incendi ogni sera, scontri ovunque, blocchi stradali, cassonetti sommersi di immondizie era comunque tutto pronto. Come un rito irreale, già sembrava di vedere re Carlo III in frac e la regina consorte Camilla in abito lungo fare il loro ingresso lunedì sera nella galleria degli Specchi della Reggia di Versailles. Ci sarebbe stata una tavola lunga 60 metri, sontuosamente apparecchiata, con 150 invitati. Emmanuel e Brigitte Macron avrebbero indicato ai sovrani ospiti il loro posto d'onore, poi si sarebbe dato il via al banchetto, preparato da stellatissimi chef. Ma la certezza che i fuochi e le barricate non si potevano far sparire per incanto ha convinto il presidente questa mattina a rinviare la visita a tempi migliori. «Decideremo all'inizio dell'estate in base alle nostre agende. Non saremmo stati seri se avessimo proposto al re e alla regina consorte di venire a fare una visita di stato in mezzo alle manifestazioni». Carlo e Camilla, da parte loro, «si rallegrano dell'opportunità di recarsi in Francia appena sarà possibile trovare delle date». Esulta l'opposizione e l'onda dell'antimacronismo che ormai travolge tutto in Francia: «Ordine di dispersione per il raduno dei re a Versailles da parte della censura popolare», si è rallegrato il tribuno Mélenchon, che pure poche ore prima dava il “benvenuto” a re Carlo nella Francia in subbuglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA