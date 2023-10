La Francia asfalta l’Italia  Gli azzurri vanno a casa 

La Francia ha superato l’Italia 60-7 nella quarta partita degli azzurri al Mondiale, giocata nell'OL Stadium di Lione. La Francia, autrice di otto mete (contro una degli azzurri), passa ai quarti di finale. L'Italia è eliminata.

Un match dove una squadra è stata nettamente superiore, quella francese, contro una formazione azzurra che dopo la bastonata tremenda presa contro gli All Blacks non ha superato lo choc, rivedendo ieri sera gli stessi “spettri” di una settimana fa. Otto le mete dei francesi, contro una sola realizzata dalla nostra nazionale.

Il presidente della Federazione rugby, Marzio innocenti, a fine gara non si è certo nascosto dietro facili scusanti: «Non c’è partita, il nostro movimento deve fare un grande salto in avanti, siamo lontanissimi da certe realtà come la Nuova Zelanda e la stessa Francia. Il nostro progetto è a lunga scadenza e credo che presto vedremo i frutti del nostro lavoro».

