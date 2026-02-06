La frana sul parcheggio finisce in Procura 

Finisce in Procura la vicenda del cedimento del costone sul parcheggio comunale di via Sant’Antonio a Iglesias, legato alle ingenti piogge dei giorni scorsi. I proprietari del terreno che si trova a ridosso dell’opera realizzata a Iglesias hanno impugnato l’ordinanza del sindaco Mauro Usai che intimava «urgenti opere di messa in sicurezza e, allo stesso tempo». I proprietari dei terreni – secondo quanto imposto dal Comune – avrebbero dovuto «eseguire i necessari lavori di manutenzione» del costone franato «al fine di consentire la fruibilità dell’area sottostante a tutela della pubblica incolumità». A questa richiesta i privati hanno riposto con un ricorso gerarchico al Comune, con richiesta di revoca dell’ordinanza in autotutela, è l’invio di una comunicazione sull’instabilità del pendio al procuratore della Repubblica, Rodolfo Sabelli, alla prefetto, Paola Dessì, e al responsabile dello Spresal di Carbonia, Sergio Stecchi.

La segnalazione

I proprietari dei lotti hanno così segnalato ai tre uffici che, già nell’agosto 2024, avevano segnalato al Comune di Iglesias «la situazione di potenziale pericolo venutasi a creare a seguito dei lavori di scavo commissionati dal Comune per la realizzazione del parcheggio», a fondamento della preoccupazione c’era una relazione del geologo Pietro Pittau che richiamava «situazioni di pericolo e instabilità facilmente visibili e rilevabili che presuppongono un intervento di stabilizzazione anche in previsione delle piogge che aggraverebbero ulteriormente la situazione». Già nell’agosto scorso, dunque, una delle proprietarie aveva chiesto agli uffici comunali di intervenire «per porre immediatamente rimedio al pericolo». Già all’inizio dei lavori i proprietari avevano fatto una prima segnalazione alla Procura della Repubblica, visto che il muro di contenimento avrebbe garantito la sicurezza del costone per circa 80 anni e sino all’inizio dei lavori, quando poi sarebbe stato smantellato.

Il cedimento

Dopo il cedimento del costone adiacente al parcheggio, il Comune aveva evidenziato il ruolo che il maltempo aveva avuto nell’accaduto, mentre i privati hanno puntato l’indice sull’intervento pubblico i cui rischi erano stati già segnalati alla Procura. Per l’Ente il muro si trovava in un’area privata e non era stato realizzato dal pubblico, dunque non spetterebbe al Comune intervenire. I privati, invece, ritengono che l’antico muro che garantiva la stabilità del costone sia stato smantellato durante i lavori dell’opera pubblica e che la parete sia stata lasciata senza contenimento. Da qui il crollo. Ora, dunque, la parola potrebbe dunque passare alla magistratura.

