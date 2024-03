«La forza di un albero che dà i frutti» 

I raggi del sole fanno capolino tra le pendici delle colline. La luce inonda l'ambiente circostante con i suoi colori caldi e intensi, mentre tutto intorno è silenzio, armonia, pace. È la suggestiva copertina della raccolta di racconti intitolata “L'alba tra le brume”, pubblicata dal Gruppo Albatros, e scritta da Antonio Cesare Gerini, medico ora in pensione, che ha lavorato per una vita all'ospedale di Carbonia, prima nel reparto di Ginecologia e Ostetricia e poi in quello di Psichiatria. In tanti anni di carriera ha incontrato centinaia di pazienti: storie uniche e speciali, emozioni intense, ricordi indelebili che col tempo sono diventati occasione di riflessione e di nuovi progetti. Come questo libro.

Quando è nata l'idea di scriverlo?

«Eravamo nel bel mezzo della pandemia. Con l'associazione di volontariato Albeschida, di cui sono presidente e che si mette al servizio dei malati psichiatrici, avevamo bonificato un terreno, da cui però siamo stati allontanati a causa delle disposizioni allora in vigore. Per noi è stata una vera sofferenza abbandonare i frutteti, gli uliveti. Così ho pensato di dare un’altra voce a quelle persone che non potevano più esprimersi con la loro manualità».

Voci che hanno tanto da dire.

«Sono le voci di chi in ospedale è definito paziente, ma fuori dai reparti è semplicemente una persona come le altre, con specificità proprie, virtù e competenze».

Per esempio?

«In ospedale io davo loro le indicazioni: facevo la diagnosi e stabilivo la terapia. Nel terreno da coltivare, eravamo sullo stesso piano; anzi io mi affidavo a loro, perché sapevano coltivare la terra più di quanto sapessi fare io. È stata una bellissima occasione di incontro e confronto».

Anche questo rientrava nella terapia?

«No, e questo è l'altro aspetto straordinario dell'iniziativa. Non si trattava più di terapia ma di cura, nel senso di prendersi cura gli uni degli altri. Il rapporto medico-paziente era superato dall'intesa che si creava tra persone che condividevano un impegno, una passione da coltivare, o meglio da curare».

Quello che fanno le mamme con i propri figli.

«Infatti la mia esperienza nei due reparti ha favorito uno scambio molto utile: aiutare una donna a far nascere il suo bambino non è molto differente dall'aiutare qualcuno a riabilitarsi, a rinascere».

È dunque l'alba di una nuova fase della vita.

«Io direi che è l'albeschida, usando il logudorese e citando il nome che abbiamo scelto per la nostra associazione, che non è più potuta tornare in quel terreno, ma che è attiva su altri fronti, per esempio nel teatro».

A chi è rivolto il suo libro?

«A tutti quelli che avranno piacere di leggerlo. Non c'è nulla di troppo tecnico, c'è invece il desiderio forte di raccontare la mia esperienza e quella delle tante persone che ho incontrato nella mia carriera. Ognuno di loro ha avuto un percorso particolare, qualcuno anche piuttosto tortuoso e sofferto. Eppure per tutti c'è un momento in cui dalla nebbia filtrano finalmente i raggi del sole».

C'è un racconto a cui è particolarmente affezionato?

«Ogni storia per me è speciale. Ma se devo sceglierne una, è “Il pizzaiolo e il nome”. Il protagonista è Tore. Stava attraversando un momento davvero difficile. Un giorno, eravamo agli inizi della storia della nostra associazione, si discuteva sul nome che avremmo potuto darle. Dal brusio di voci che si confrontavano, si sente chiara la voce di Tore: “Io la chiamerei Albeschida”».

Progetti per il futuro?

«Io sono sulla soglia degli ottant'anni, ogni tanto penso che sia arrivato il tempo di riposarmi, ma poi l'entusiasmo mi fa dimenticare anche l'età. Andiamo avanti. L’alba sta pr sorgere».

