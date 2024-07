La forza di puntare sul “Colore rosa” 

È un festival dedicato alla creatività femminile, che fin dalle sue origini ha messo in luce talenti e abilità di nomi importanti della scena della Sardegna e non solo. Anche in questa diciannovesima edizione del “Colore rosa”, la rassegna organizzata da L’Effimero Meraviglioso con la direzione artistica di Maria Assunta Calvisi al Museo e Archivio di Sinnai, gli scambi tra l’Isola e la penisola proseguono con una serie di appuntamenti che viaggiano fra teatro, musica, letteratura e arti visive i un intreccio suggestivo. Per sette sere, da lunedì 22 fino a domenica 28 luglio si alterneranno spettacoli, recitals e concerti oltre agli incontri con gli artisti, con l'inaugurazione di una mostra “a tema” e le presentazioni di libri su antiche e moderne eroine, tra storie vere o inventate.

Il coraggio

«Il festival è nato diciannove anni fa come un esperimento, è stata una scelta quasi trasgressiva. Allora non c’erano così tanti eventi dedicati alla femminilità e alla sua valorizzazione e io, come donna, ho sentito di dover colmare un vuoto. Avevo provato sulla mia pelle le difficoltà che essere una donna comporta, e sono fiera, dopo tanti anni, che questo festival abbia guadagnato questo seguito arrivando ad ospitare anche due giovani Michela Murgia e Michela Agus», ci racconta Calvisi. Un momento dedicato all’arte ma anche all’incontro e alla socializzazione: il colore rosa diventa occasione per affrontare questioni di scottante attualità, dal ruolo e la condizione delle donne nella società, alla maternità e alla ricerca della propria identità, senza dimenticare l'amore e le altre umane passioni, in un'indagine sull'animo femminile nelle sue diverse sfaccettature.

Il cartellone

Il sipario si apre lunedì 22 alle 19.30 alla Biblioteca Comunale di Sinnai con l'inaugurazione della mostra di Serena Fazio intitolata “Essere Donna - libertà e schiavitù”. Lo stesso giorno alle 21.30 al MuA va in scena “Thalassaki”, da “Il diario di Eva” di Mark Twain, con Daniel Dwerryhouse per la regia di Francesco Origo, dove un immaginario custode dell'Eden conduce il pubblico alla (ri)scoperta della figura della prima donna. Riflettori puntati su Vladimir Luxuria, protagonista martedì 23 luglio alle 21.30 con “Stasera ve le canto”, un monologo “ironico e impegnato” su una vita d'artista: l'eclettica attivista, attrice e cantante, scrittrice e drammaturga nonché conduttrice televisiva e ex deputata, si racconta in un travolgente e personalissimo one-woman-show. Il 24 luglio alle 19.30 focus sulla condizione femminile sotto il profilo normativo con la presentazione de “La donna: l'essere umano, la lavoratrice, la madre e la tutela giuridica” di Roberto Pusceddu, poi alle 21.30 un ideale viaggio in Centro America con “Messico e Nuvole” di e con Caterina Casini, che racconta «un Messico passionale, generoso, sensuale e drammatico, surreale e inquieto», attraverso i ritratti di artiste come Frida Kahlo e Tina Modotti e gli scatti di Henri Cartier-Bresson.

Parola a Tiziana Pili, autrice di “Latte e Inganno”, giovedì 25 alle 19.30 e a seguire alle 21.30 la voce di Irina Arozarena per “La Reina de la Noche”, un concerto incentrato sulla musica cubana con i musicisti Sebastian Marino, Juan Carlos Avila e Yoris Beltran.

Il 26 alle 19.30 l'incontro con l'autrice Cecilia Parodi che presenterà il suo“Bahar Gaza / Il mare di Gaza”, seguita da “Mammasantissima” di e con Emanuela Lai e Elio Turno Arthemalle. La scrittrice Rosanna Copez racconta la storia di “Adelasia”, il 27 alle 19.30, con le letture di Elena Pau e la chitarra di Roberto Deidda, poi alle 21.30 lo spettacolo “Arianna nel labirinto” di Vito Biolchini, che firma anche la regia insieme con l'interprete, Salima Balzerani. La rassegna si conclude il 28 con il racconto del libro “La Cantadora” di Vanni Lai alle 19.30 e, alle 21.30, con “Sa risposta” di Tragodia: la divertente commedia di Virginia Garau e Daniela Melis.

