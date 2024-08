La forza di Ghemon: «Torno in Sardegna con la voglia di osare» 

Ormai è amore! Dopo le tre date invernali ad Alghero, Nuoro, Sanluri e la quarta di luglio a Carbonia, Ghemon torna in Sardegna con altri due imperdibili appuntamenti del suo spettacolo “Una cosetta così”: oggi, al Lazzaretto di Cagliari per l’anteprima di Forma e Poesia nel Jazz e, domani, a Budoni nell’ambito del festival A Piedi Nudi. Accompagnato da Giuseppe Seccia (tastiere) e Filippo Cattaneo Ponzoni (chitarra), Ghemon, al secolo Giovanni Luca Picariello, darà vita a uno spettacolo di un’ora e mezza, tra monologhi, musica e stand-up comedy: una narrazione personale, vivace ed autoironica, tra vita privata e carriera pubblica, passioni quotidiane e piccole o grandi delusioni. «Ho un bellissimo ricordo della Sardegna», ci ha raccontato. «A dicembre ho visto tre realtà che non avevo mai visitato, Alghero, Nuoro e Sanluri, e in tutte ho trovato un pubblico molto partecipe, caldo, che si è divertito. A Carbonia, poi, è stato ancora diverso, ma comunque bellissimo e con queste due date che vengono, sono sei i passaggi in Sardegna. Insomma, ci siamo affezionati».

Questa volta sarà a Cagliari e Budoni.

«A Budoni è una prima volta e lo spettacolo sarà al tramonto, quindi in un’atmosfera molto suggestiva. A Cagliari sono stato diverse volte, ma manco dal 2019 e la città sarà sicuramente cambiata, sono curioso di ritrovarla. E, poi, ho ricevuto sempre tanto affetto da Cagliari, in molti sui social mi chiedevano quando sarei tornato, un desiderio che finalmente si realizza».

Lo spettacolo vive molto dello scambio col pubblico, si è evoluto nel corso delle tante repliche?

«Decisamente! E credo di essermi evoluto anch’io facendolo. Con queste date in Sardegna raggiungeremo le 70 repliche e si dice che la ripetizione porti alla perfezione… Ora non so se lo spettacolo sia perfetto, ma di sicuro ha vissuto tante vite, tante cose sono cambiate in positivo, qualcuna è stata scremata, qualcuna tolta, molte sono arrivate. Quindi, sì, sento che quest’anno di vita ha fatto maturare tanto lo spettacolo, ma anche me».

“Una cosetta così” esprime un suo lato molto personale, una sorpresa per lei e per il pubblico. Quali epifanie le ha regalato?

«Tantissime e diverse. Mi sentivo portato verso questa forma di spettacolo, ma, poi, farla mi ha fatto scoprire nuovi lati di me. Per quanto sia accompagnato dai miei musicisti, tutta la parte del racconto riguarda me e ogni volta la rivivo, per poterla portare in maniera fedele alle persone. Quindi, sul palco ho potuto scoprire qualcosa in più di me e che spesso un lato di me era identico a quello di chi stava di fronte al palco. Faccio questo proprio per andare incontro alle persone e, se si dice la verità, le persone si ritrovano, si sentono rappresentate».

Qual è l’aspetto di sé che l’ha più stupita scoprire?

«Un certo tipo di coraggio. Le persone sotto il palco sentono tutto, quindi non devi avere paura di osare. Quando osi con un senso, non solo per provocare, puoi usare parole forti e le persone capiscono dove vuoi andare a parare. Così si può arrivare ad una riflessione più profonda, ad una risata più forte. Stare sempre in spazi delimitati per paura di offendere qualcuno e non pigliarsi il rischio, invece, non ripaga».

Questo le ha dato una nuova spinta creativa?

«Sì, in questi mesi ho accumulato materiale. Ogni sera c’è sempre stata una battuta nuova, un punto di vista allenato e, quando sei allenato, sei anche più ricettivo nei confronti delle cose nuove, che vuoi fare e scrivere. Andiamo verso le ultime date di questo spettacolo, ma già da un po’ sto pensando a come trovare il tempo per scrivere uno spettacolo nuovo e metterci anche degli elementi inediti, per mantenere questa bella idea di sorpresa».

RIPRODUZIONE RISERVATA