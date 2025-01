La forza di Ferzan Özpetek nel raccontare le nostre vite 

Tra chi nell’ultimo trentennio di cinema italiano ha cercato d’inquadrare lo spettro vario e indefinito delle emozioni umane, non può certo mancare Ferzan Özpetek. Il regista turco naturalizzato romano ha suscitato immediata attenzione fin dal suo esordio con “Il bagno turco”; passando al riuscitissimo “Le fate ignoranti” e di fatto anticipando i tempi sui dibattiti relativi alla libera espressione di sé, fuori dalle distinzioni sessuali o dalle collocazioni di classe. Giunto al suo quindicesimo appuntamento, il maestro torna a cavalcare l’onda delle questioni sociali omaggiando gli anni sul set al fianco di coloro che gli sono stati accanto. Da un gesto di gratitudine al desiderio di trarre la natura autentica della figura femminile, nasce “Diamanti”: un progetto che ospita gran parte dei volti apprezzati nelle precedenti apparizioni rievocando le atmosfere colte degli anni Settanta per rapportarle all’esperienza odierna, e ripercorrere con lo stesso sguardo della cinepresa la fortuna che ha conosciuto il mondo della settima arte nel nostro paese.

La storia

Come titolari di una sartoria per abiti di scena, le sorelle Alberta e Gabriella sfuggono ai dispiaceri personali affidandosi ai propri incarichi con impegno e perseveranza. Al loro fianco collaborano attivamente le sarte, un gruppo saldo e affezionato di donne che alla dedizione intrecciano le confidenze e le piccole gioie, tenendosi aggrappate l’una all’altra come una famiglia. Cogliendo l’occasione di partecipare a un’importante produzione cinematografica su un film ambientato nel settecento, accolgono nella struttura la costumista di fama internazionale Bianca Vega, che attenendosi alle indicazioni del regista seguirà a stretto contatto l’intero processo creativo. Le trame della vita si confonderanno man mano con quelle dei tessuti, animando di piacevolezze e conflittualità le lunghe sessioni di cucitura, mentre si fa fronte alle strette tempistiche e al pericolo costante di mandare a monte l’intero programma di lavoro. Attraverso un’operazione meta cinematografica in cui lo stesso Özpetek si rivolge agli attori ed esplicita le proprie intenzioni al pubblico, il piano della realtà e quello della finzione s’incontrano sovrapponendo il passato al tempo corrente per svelarne analogie e differenze. Ricordando a tratti la dimensione illusoria del sogno o della favola, l’impostazione corale scelta per conferire a ciascuno il proprio spazio compone la trama di brevi e distinte apparizioni. Il risultato non riesce sempre a entrare in profondità nell’intimo dei personaggi, e la pluralità delle narrazioni permane in gran parte sulla superficie, sfuggendo al peso drammatico delle questioni affrontate.

Gli attori

Fra le tante interpretazioni colpisce soprattutto quella di Jasmine Trinca, in piena aderenza con la sfera emotiva fin dai primi istanti. Ottimo anche l’intervento di Stefano Accorsi, breve ma deciso; piacevole e ben intonato quello di Geppi Cucciari, a cui viene coerentemente assegnato il compito di smorzare il vortice di passioni con un tocco di leggerezza. Per quanto si percepisca un accenno di autoreferenzialità o una visione talvolta di facciata, “Diamanti” mostra con eleganza il legame tra femminilità e costume scenico, elevandone il carattere e l’integrità in tutte le sue forme: nell’espressione artistica come nell’orientamento di spirito.

