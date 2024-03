La forza di Annetta,  a 96 anni in palestra  con i guantoni da boxe   

L’ultimo traguardo l’ha raggiunto qualche settimana fa: «Mi hanno rinnovato la patente. Ma non avevo dubbi. D’altronde perché non mi avrebbero dovuto passare? Ci vedo bene, non mi tremano le mani. Anzi il medico mi ha detto “mi deve augurare di arrivare alla sua età in forma come lei”». Annetta Serra ha 96 anni, è quartese ed è la nonnina dei record. Non solo guida senza occhiali, ma è la più anziana tesserata della Federazione Pugilistica italiana. Nel senso che ancora oggi alla sua veneranda età, tira pugni con i guantoni. Lo fa alla palestra Ferrini a Quartu nel corso di boxe e difesa personale organizzato dall’Università della Terza età e, neanche a dirlo, è diventata la più amata da tutti, una vera e propria mascotte.

Voglia di sport

«A dire la verità è stato il maestro Gianluca Murgia che mi ha invitato a partecipare al corso», racconta Annetta Serra, «io stavo facendo ballo e mi ha detto “perché non vieni a fare boxe’”. Io sono rimasta molto stupita, ho sorriso e gli ho detto “Ma come faccio, sono troppo anziana, non è una cosa per me”. Ma lui ha insistito . E allora sono uscita dalla palestra e mi sono comprata i guantoni».E così eccola in palestra a tirare pugni e a fare i mini circuiti senza nessun affanno. Prima un po’ di teoria, poi un giro di campo, e alla fine la “lotta” con un altro giovanotto di 82 anni. <e adesso devo dire la verità che mi piace anche molto. Certo dicono che è anche uno sport per difesa, ma io come potrei difendermi alla mia età’ Lo faccio per divertirmi e il maestro mi dice che ho una forza tremenda. In realtà mi faccio rispettare senza fare male. Alle lezioni arrivo un po’ prima, mi siedo e mi salutano tutti, mi vogliono bene».

Al di là del tempo

E non potrebbe essere altrimenti con questa signora che è una forza della natura. «Sono entrata all’università della terza età a 72 anni e da allora ho fatto di tutto. Adesso alla mia età ho dovuto un po’ ridurre le lezioni, ma oltre la boxe faccio ancora ballo sardo e ginnastica». Prima della pensione era una sarta, «facevo di tutto, anche abiti da sposa. Ho iniziato da piccola e all’inizio i soldi me li prendeva mia mamma per farmi il corredo». Il marito l’ha perso da tanto, «è morto che aveva 60 anni di infarto», ma a farle compagnia ci sono quattro figli e quattro nipoti. «Ma io so fare tutto da sola. Pulisco, cucino, ho l’orto e le galline. L’unica cosa che i miei figli mi hanno vietato è pulire i lampadari perché hanno paura che cada dalla scala». Ogni tanto «prendo la macchina e vado in villetta a Flumini. Ero lì anche l’altro giorno per portare due piante. Vado spesso perché devo badare alla casa e c’è sempre tanto da fare».

«Una forza della natura»

D’estate «andiamo al mare. Io mi metto il due pezzi e faccio sempre il bagno. Cosa devo dire, per fortuna possono permetterlo; non ne ho rughe né in faccia né nelle gambe>. E Annetta ha anche una buona vista: «Adesso mi hanno detto di mettere gli occhiali per guidare. Non capisco perché, se io ci vedo bene. Leggo anche senza occhiali, tranne la scrittura troppo piccola». E anche il suo maestro di boxe Gianluca Murgia è fiero di lei, «Annetta è una forza della natura», dice, <è arzilla, brava, fuori dal comune. L’ho voluta io e l’ho iscritta anche in Federazione. E’ l’atleta più anziana che abbia mai avuto. La boxe non è uno sport violento come molti pensano, ma ci si diverte tanto».

Il segreto della serenità

Il segreto per arrivare a 96 anni così in forma non lo sa nemmeno Annetta Serra che dice: «Di certo ho sempre fatto il fatto mio. Non sono mai stata gelosa, invidiosa, cattiva. Io non faccio male a nessuno, in un mondo dove c’è invece tanta gente cattiva».