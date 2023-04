La forza dell’idrogeno, Lanza col suo libro a Sassari e Cagliari 

Viaggio tra presente e futuro con “Energia arcobaleno / Il futuro è dell'idrogeno?”, il nuovo saggio di Alessandro Lanza (direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei e docente di Energy and Environmental Policy all’Università Luiss Guido Carli di Roma e alla Luiss Business School) edito da Il Mulino (2023) che sarà presentato stasera alle 18.30 nel Padiglione Tavolara presso i Giardini Pubblici di Sassari e domani alle 18 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari, dove l'autore dialogherà con il professor Alfonso Damiano dell’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica.

Si tratta di un nuovo appuntamento sotto le insegne di Legger_ezza 2023, il progetto di promozione della lettura a cura del Cedac .Focus sulle potenzialità dell'idrogeno – eventualmente come “carburante”, ma soprattutto come “vettore” – nel contesto della cosiddetta “transizione energetica”, ovvero il passaggio dall'ampio e indiscriminato utilizzo di combustibili fossili alla riduzione (fino all'eliminazione) delle emissioni di carbonio, grazie a un utilizzo sempre maggiore delle fonti rinnovabili. Alessandro Lanza sottolinea quattro punti fondamentali: l'idrogeno, l'elemento più diffuso in natura, disponibile allo stato libero, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, in forma di gas biatomico (H2), incolore, inodore, insapore e altamente infiammabile, presente nell'acqua, nei composti organici come negli organismi viventi, in alcune rocce e in numerosi composti, con le tecnologie attualmente disponibili non rappresenta una fonte di energia ma un vettore; è un combustibile e la sua combustione non produce CO2, e inoltre può diventare un sistema di accumulo per l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

