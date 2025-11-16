La forza delle donne Il Club Jane Austen riparte sabato sera  

Dall’eco di un femminicidio che nel 2013 spezzò il cuore di Villacidro, dal bisogno urgente di dare voce a chi voce non aveva più, è germogliato un sogno che oggi attraversa l'intera Sardegna come una costellazione di parole, storie e solidarietà. Quel sogno ha un nome: il Club di Jane Austen Sardegna. E ha un volto: quello di Giuditta Sireus, operatrice culturale che ha trasformato il lutto in impegno, il dolore in azione culturale, il silenzio in una comunità vibrante di oltre 600 donne. Con lei Gabriela Podda, la presidente che con tenacia e visione ha contribuito a trasformare quel cerchio iniziale in una rete che abbraccia l'intera isola.

Il Dicembre Letterario 2025 si presenta come una mappa celeste di incontri, dialoghi e visioni che illuminano il cielo culturale dell'Isola. Un calendario fitto di appuntamenti che da fine novembre attraversa tutto il mese di dicembre, portando in scena alcuni tra i nomi più amati della narrativa italiana contemporanea. Il tema di quest'anno è “Abitare i libri, i luoghi e il tempo”. Si parte sabato 23 novembre alle 18.30 con “Parola, Singolare, Femminile” al THotel di Cagliari, un evento contro la violenza sulle donne che vedrà sul palco la giornalista Claudia Sarritzu, la giudice Elisabetta Patrito, la psicoterapeuta Gisella Congia e il Coro femminile Eufonia di Gavoi. Un momento di riflessione collettiva per ribadire che nascere donna non può essere una condanna.

