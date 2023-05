La forza del passato chiave per il futuro 

Tre ore tra interventi e dibattito. In sala, tra gli altri, lo chef Pietro Catzola, il colonnello dei Carabinieri Cesario Totaro, il teologo Gaspare Mura (figlio del grande poeta sardo Antonino Mura Ena) e l’attore Francesco Madonna. Un momento di condivisione particolarmente sentito, arricchito dalle letture di Alessandro Pala Griesche che, con la sua dizione impeccabile, ha accompagnato, esaltandoli, i contenuti nell’opera. «Sergio Zuncheddu ha scritto un libro coraggioso, da cui emergono tante idee valide», sottolinea Antonio Maria Masia, presidente dal 2010 dell’associazione “Il Gremio”, bancario e uomo di lettere con una grande passione per la poesia, a Roma dal 1989. «Ciò che ha colpito tutti noi è il fatto che, dopo un excursus storico preciso, partito dalla civiltà nuragica, si entri con l’andare avanti delle pagine sempre più nel dettaglio, con valutazioni ben ponderate e una disamina attenta dei problemi insoluti della Sardegna».

Erano in tanti nella sede dell’associazione, sardi e non solo. Sergio Zuncheddu ha presentato il suo libro “Buongiorno SarDegna” in un incontro moderato da Franco Siddi, presidente di Confindustria Radio Tv e socio onorario de “Il Gremio”. Il pianista Emanuele Frenzilli, suonando e rendendo onore alla “Sonata Drammatica” di Ennio Porrino, ha aperto la serata, che ha visto la partecipazione anche dell’attore algherese Alessandro Pala Griesche. A far gli onori di casa Antonio Maria Masia, presidente dell’associazione dei Sardi di Roma “Il Gremio”.

Le opportunità per valorizzare la Sardegna ci sono, basta saperle cogliere, analizzarle, sostenerle. Il futuro dell’Isola ha rappresentato il fulcro dell'incontro con l’editore del gruppo L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu nella sede dell'associazione Il Gremio, in via Ulisse Aldrovandi 16, a Roma, il circolo più longevo di sardi nella Penisola: è stato fondato nel 1911.

Le opportunità per valorizzare la Sardegna ci sono, basta saperle cogliere, analizzarle, sostenerle. Il futuro dell’Isola ha rappresentato il fulcro dell'incontro con l’editore del gruppo L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu nella sede dell'associazione Il Gremio, in via Ulisse Aldrovandi 16, a Roma, il circolo più longevo di sardi nella Penisola: è stato fondato nel 1911.

I protagonisti

Erano in tanti nella sede dell’associazione, sardi e non solo. Sergio Zuncheddu ha presentato il suo libro “Buongiorno SarDegna” in un incontro moderato da Franco Siddi, presidente di Confindustria Radio Tv e socio onorario de “Il Gremio”. Il pianista Emanuele Frenzilli, suonando e rendendo onore alla “Sonata Drammatica” di Ennio Porrino, ha aperto la serata, che ha visto la partecipazione anche dell’attore algherese Alessandro Pala Griesche. A far gli onori di casa Antonio Maria Masia, presidente dell’associazione dei Sardi di Roma “Il Gremio”.

La serata

Tre ore tra interventi e dibattito. In sala, tra gli altri, lo chef Pietro Catzola, il colonnello dei Carabinieri Cesario Totaro, il teologo Gaspare Mura (figlio del grande poeta sardo Antonino Mura Ena) e l’attore Francesco Madonna. Un momento di condivisione particolarmente sentito, arricchito dalle letture di Alessandro Pala Griesche che, con la sua dizione impeccabile, ha accompagnato, esaltandoli, i contenuti nell’opera. «Sergio Zuncheddu ha scritto un libro coraggioso, da cui emergono tante idee valide», sottolinea Antonio Maria Masia, presidente dal 2010 dell’associazione “Il Gremio”, bancario e uomo di lettere con una grande passione per la poesia, a Roma dal 1989. «Ciò che ha colpito tutti noi è il fatto che, dopo un excursus storico preciso, partito dalla civiltà nuragica, si entri con l’andare avanti delle pagine sempre più nel dettaglio, con valutazioni ben ponderate e una disamina attenta dei problemi insoluti della Sardegna».

Verso il futuro

Gli spunti di riflessione sono tanti: si parte dai trasporti per poi soffermarsi sulla cultura e sull’importanza di preservare il territorio per arrivare alla necessità di una organizzazione più efficiente del nostro patrimonio artistico. Con un pilastro come l’agricoltura che, in una sinergia stretta con il turismo, in un ragionamento di economia circolare, può rappresentare un volano per lo sviluppo dei territori. «Abbiamo affrontato», aggiunge Masia, «anche tematiche come la sanità, l’istruzione e la tecnologia». Tra gli argomenti di maggior interesse emersi durante la serata spicca quello della formazione. «Incentivare la formazione dei sardi è uno dei punti essenziali su cui bisogna concentrarsi, perché solo così è possibile avere competenze specifiche in grado di garantire alla nostra Isola un netto salto di qualità», ha evidenziato ancora il presidente dell’associazione “Il Gremio”.

Il dibattito

Temi di grande attualità, stimolanti, soprattutto per i sardi che vivono nella Penisola. Non a caso sono arrivate tante domande per l’autore di “Buongiorno SarDegna”. Con un comune denominatore: il senso di responsabilità di cui i sardi devono fare tesoro per poter garantire un futuro alla propria terra. Perché, come “Buongiorno SarDegna” evidenzia, conoscere la storia della nostra Isola è fondamentale: è da qui che possiamo ripartire. Senso di responsabilità, fierezza, dignità: sono questi i tre capisaldi di cui non dobbiamo mai dimenticarci. Per fare della Sardegna una grande terra. E dei sardi, un grande popolo. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata