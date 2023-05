La fortuna bussa ancora in via Baccasara, centrato un 5 da 260 mila euro al SuperEnalotto 

L’ultima volta che nella ricevitoria dei fratelli Piras hanno vinto una somma consistente risale al 2001. Un anonimo vincitore si portò a casa 700 mila euro con una giocata al Lotto. Stavolta il concorso è diverso e pure l’importo: 260.934 euro con un 5 al SuperEnalotto. «Siamo davvero contenti che un nostro cliente abbia vinto questa bella cifra», ammette Paolo Piras che, insieme al fratello Marco, gestisce il punto vendita Sisal T al civico 3 di via Baccasara.

Il fortunato vincitore resta nell’anonimato: la riscossione verrà effettuata a cura di un istituto bancario. «Non sappiamo chi sia, né quando e né l’ora in cui ha convalidato il tagliando», aggiunge il titolare della ricevitoria. Al concorso di sabato sabato scorso, il giocatore ha indovinato la combinazione vincente: 3, 31, 35, 57, 82, 84, J 68, SS 16. Il 6 non è arrivato. Il Jackpot arriva a 31,1 milioni di euro, in palio per il concorso di oggi. Sapere chi ha si è assicurato i 261 mila euro è missione impossibile. Lo è anche per i titolari: «Non possiamo saperlo», ribadiscono. I fratelli Piras, hanno ereditato la ricevitoria dalla madre, Fidia Vacca, la quale aveva inaugurato il punto vendita nel 1976. Quattro mesi fa hanno venduto un Gratta e Vinci da 20 mila euro. (ro. se.)

