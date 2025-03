La formazione contro lo spopolamento 

Daniela Falconi, sindaca di Fonni e presidente regionale dell'Anci non ha dubbi: «I corsi dell'Its possono essere utili per la salvaguardia della scuola nel nostro territorio, contro lo spopolamento e per formare i giovani migliori, quindi per imprese migliori nel nostro territorio. Così, probabilmente, i ragazzi non dovranno andare via dalla nostra isola». Per questo motivo, la giornata svoltasi a Macomer, con i cinque Its della Sardegna, il Job Skill, che ha richiamato oltre 250 studenti da tutta la provincia viene definita importante da tutti. «Una giornata significativa - aggiunge Daniela Falconi - perché si sono messe insieme la Regione, i Comuni e la scuola, a dialogare su come dare nuove opportunità legate alle nostre comunità e alle imprese». Massimo Cappai, rappresentante delle aziende, aggiunge: «Facciamo da collegamento tra ragazzi e aziende, quale sede operativa dell'Its». Giovanni Bitti, presidente industriali di Nuoro: «Le Its rappresentano una grande opportunità per i giovani e per le imprese». Massimo De Pau, dell'associazione nazionale Presidi: «Così gli studenti imparano a progettare il loro futuro». Riccardo Uda, sindaco di Macomer: «Così si creano opportunità di lavoro per i ragazzi, per far crescere il territorio e le sue comunità». (f. o.)

