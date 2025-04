La Forestale trasloca in via Pavese 

A Sanluri la Stazione forestale cambia casa: dal vecchio locale di via Boccaccio a quello dell’ex centro per l’impiego di via Pavese, dal 2023 trasferito nei locali del Polo culturale. La nuova sede continuerà a garantire il presidio del Corpo forestale e vigilanza ambientale nel territorio con migliori condizioni di operatività, risultato di un accordo tra Comune e Regione. «Stiamo lavorando - dice il sindaco Alberto Urpi - nell’ottica di mantenere i servizi attivi sul territorio, in questo caso il Corpo è il primo sportello per le informazioni ambientali alla cittadinanza. Parliamo di un’organizzazione che per soddisfare le esigenze ha necessità di essere ulteriormente valorizzata, anche in collaborazione con le altre istituzioni. Lo faremo grazie ad un progetto che impegna 434.730 euro». L’accordo prevede un canone annuo di 23.924 euro, determinato sulla base del costo al metro quadrato di 72.72 euro, già determinato per la concessione di altri immobili comunali di analoghe caratteristiche. Il costo dell’intervento di 434.730 euro verrà scontato dal canone di affitto per tutta la durata della concessione, fissata per i prossimi sei anni, eventualmente rinnovabile, comunque fino al completo recupero dell’investimento, il cui importo definitivo sarà determinato dal parere dell’ufficio tecnico comunale. ( s. r. )

