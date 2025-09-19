La Forestale spegne un rogo e scopre piante di marijuana 

Mentre erano impegnati a spegnere un incendio nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano, il personale della Forestale di Marrubiu ha scoperto la presenza di una coltivazione illegale di circa quaranta piante di cannabis, ben nascoste tra la vegetazione.

«Nonostante gli impegni operativi per la campagna antincendio e le molteplici incombenze istituzionali, il personale ha avviato un’indagine insieme ai Nuclei investigativi della Forestale di Oristano e Nuoro – si legge in una nota del Corpo forestale - E dopo diversi appostamenti un sessantenne di San Nicolò d’Arcidano è stato colto in flagranza mentre stava per innaffiare e concimare le quaranta piante di marijuana».

L’uomo è stato fermato e identificato mentre la coltivazione è stata eliminata. Durante poi una perquisizione in casa del 60enne, svolta anche dall’Unità cinofila della Finanza, «sono stati trovati infiorescenze di cannabis già essiccate e pronte all’uso, materiale per l’essiccazione e la coltivazione, una bilancia di precisione e un fucile da caccia calibro 16 detenuto illegalmente», è puntualizzato nella nota della Forestale.

L’uomo è stato prima arrestato poi il giudice ha disposto l’obbligo di dimora, con limitazioni orarie agli spostamenti e obbligo di firma.

