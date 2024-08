La Forestale sbotta: «Tartarughe disturbate dai bagnanti curiosi» 

Nei giorni scorsi nella spiaggia di Foxi Manna, nella marina di Sarrala, la schiusa di un nido di tartaruga è stata messo a rischio da alcuni bagnanti. Prima della segnalazione e dell'arrivo degli organi competenti alcuni di loro hanno fatto tutto ciò che non si dovrebbe fare: «Fotografie diffuse nei social mostrano come il nido sia stato scavato da alcuni cittadini, probabilmente pensando di aiutarle ad uscire – afferma il direttore del servizio del Corpo forestale di Lanusei, Giovanni Monaci – La natura ha programmato la schiusa in modo che le tartarughe possano farlo nelle ore notturne per evitare i predatori e prima che il sole riscaldi troppo la sabbia. Alcuni piccoli trovati morti nel bagnasciuga, probabilmente perché esposti a temperature troppo elevate, hanno sofferto per essere stati manipolati in modo intenzionale». Il personale della Forestale di Arbatax un volta arrivato sul posto ha immediatamente avviato le procedure di monitoraggio e tutela. Nei giorni successivi non sono state registrate altre schiuse. I ricercatori del Cnr e del Centro di Recupero del Sinis hanno effettuato l’ispezione del nido dove sono state trovate 76 uova di cui 70 schiuse. «Siamo impegnati a divulgare buone pratiche ma troviamo ancora criticità nel comportamento di alcuni cittadini», rileva Monaci. L'invito è quello di chiamare immediatamente il numero verde 1515 e non disturbare le tartarughe.

RIPRODUZIONE RISERVATA