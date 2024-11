La Forestale riporterà nelle spiagge la sabbia “trafugata” 

L’appello l’aveva lanciato nei giorni scorsi, pentendosi e autodenunciandosi. Mario Albertazzi 75 anni, che trent’anni fa aveva cominciato a raccogliere sabbia in piccole quantità dalle più importanti spiagge della Sardegna per poi conservarle in piccoli barattoli, cercava volontari per rimetterle al proprio posto dal Nord al Sud dell’Isola.

E la risposta alla sua richiesta è arrivata subito. A contattare il pensionato è stata la direzione generale della Forestale di Cagliari da dove hanno spiegato, «abbiamo avuto un contatto telefonico con l’interessato che ora è fuori, ma al suo ritorno organizzeremo come fare».

In linea di massima sarà la Forestale a occuparsi di prendere i vasetti e poi di rilasciare la sabbia nei vari arenili, in accordo con le altre Stazioni. Sempre la Forestale fa sapere che Albertazzi non è perseguibile in alcun modo anche perché ha confermato di avere raccolto le sabbie trent’anni fa quando questo non era un reato. Ma dalla direzione generale ribadiscono che «dal 2017 prelevare la sabbia, anche se in piccole quantità è un reato penale e che, come ha detto Geppi Cucciari “La Sardegna portiamola nel cuore” e lasciamo dove stanno sabbia e conchiglie , nel proprio habitat».

E capita anche, riferiscono, che altri si siano pentiti, come un turista che di recente ha portato una lettera di pentimento alla forestale per avare preso una piccolissima quantità della sabbia rosa di Budelli.Delle sabbie di Albertazzi si era interessata anche l’associazione Marinai di Quartu. «Abbiamo letto la storia di Mario Albertazzi» ha detto il presidente Marco Secci, «e se volesse ci offriamo per riportare la sabbia al proprio posto, in accordo con le nostre diverse sedi distribuite in Sardegna».

I barattoli con le sabbie Albertazzi li ha custoditi gelosamente a casa sua fino adesso. Ha messo a tutti un’ etichetta per non dimenticare da dove le aveva prese.La lista è lunghissima: Stintino, Cala Golorizè, Lido di Alghero, Cala Luna, Argentiera, Marina di Arbus, Torre dei Corsari, Piscinas, Cala Pira, Cala Sinzias, La Pelosa, lo Scoglio di Peppino a Costa Rei, Portixeddu e così via.

