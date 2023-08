La fontanella della ciclabile resta a secco 

Resta ancora senza acqua la nuova fontanella di San Gemiliano. Installata a metà della pista ciclo-pedonale sino a questo momento è rimasta a secco, con i cittadini che si lamentano per una situazione di cui si era già al corrente da tempo, ovvero che l'acqua della zona non è potabile.

Sta di fatto che le persone che percorrono quel tratto di strada per fare sport all'aria aperta o passeggiare al momento non possono utilizzare la fontanella che è già arrugginita prima della sua messa in funzione. Dopo mesi l'allaccio da parte di Abbanoa tarda dunque ad arrivare. Pronta la risposta dell'assessore ai Servizi Tecnologici, Emanuele Meloni: «Abbiamo fatto tutta la predisposizione per la nuova linea. E abbiamo già inoltrato la richiesta al gestore idrico. Sappiamo che la pratica è in istruttoria e stiamo attendendo gli esiti».

