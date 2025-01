La fontana perde acqua: «Basta sprechi» 

Un nuovo piccolo lago a Sestu, una tra le tante perdite piccole e grandi qua e là. Stavolta si tratta di una fontanella che perde acqua. Accade in piazza san Salvatore davanti alla storica chiesa.

L’umidità favorisce pure la crescita dell’erba sotto e così qualche frequentatore della piazza ha fatto notare il problema, comunque facile da risolvere. «Il problema è stato segnalato all'ufficio competente affinché venga verificato e nel più breve tempo possibile venga risolto», dichiara il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. La perdita infatti in questo caso non è di competenza di Abbanoa ma comunale. In città sono numerose le fontanelle, quella di piazza san Salvatore in passato si era guastata, un’altra in via san Gemiliano era stata vandalizzata. Un piccolo patrimonio che il Comune tiene sotto controllo.

