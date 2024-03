«La fontana è ormai una pericolosa incompiuta» 

È ormai diventato il simbolo di un’incompiuta. Così la fontana “Is quatru grifonis”, rifatta a nuovo in corrispondenza di una rotatoria tra via Torino e via Convento, continua ad essere senza acqua da diversi mesi e anche in passato ha funzionato ad intermittenza. Non mancano le lamentele dei cittadini anche perché il rifacimento di questa fontana tra lavori e progettazione, insieme a quella di piazza della Resistenza, è costato circa 100mila euro.

A molti cittadini non piace per niente la nuova estetica che sembra un pugno nell’occhio nel paese dei murales. Inoltre al buio aumentano i pericoli perché i paracarri, che circondano la nuova fontana, non sono per niente segnalati e ci potrebbe essere il rischio di pericolosi incidenti. Lo segnala il pensionato Pasquale Marongiu, 72 anni, che propone anche un abbellimento: «Questa fontanella è brutta, ma basterebbe dare un tocco artistico con quattro figure di donne con la brocca di terracotta per darle un senso. In più non c’è alcun segnale che indichi questo crocevia come rotatoria. Si sta aspettando che succeda qualche incidente per metterci la segnaletica stradale?». Per il consigliere Stefano Altea, 43 anni, il Comune ha buttato i soldi al vento. «Questa fontana è oramai il simbolo di questa amministrazione. È assurdo che, dopo una spesa ingente, sia ancora non funzionante».

