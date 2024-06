La fontana di Is Alinos rimessa a nuovo dai barracelli 

I barracelli di Aritzo, guidati dal capitano Gesuino Vargiu, scendono in campo, ripulendo più angoli del paese, preservando l’ambiente dal rischio roghi. In questi giorni, la pulizia della fontana di “Is Alinos”e la sostituzione la vecchia condotta, risalente a 50 anni fa. Nei giorni scorsi sono state riportate a nuovo diverse altre fonti.

“Siamo reduci – dice il capitano Vargiu – dalla scomparsa del nostro fraterno amico e comandante Palmiro Sulis. Raccoglierne le redini non sarà facile, ma abbiamo pensato che il modo migliore per rendergli onore sia quello di proseguire il suo lavoro. E così - stiamo lavorando per valorizzare gli spazi verdi. Lanciamo un appello ai giovani del paese affinché si uniscano a noi.

