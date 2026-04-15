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Via Mazzini.
16 aprile 2026 alle 00:09

«La fontana di Corriga tra degrado e incuria» 

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Avvolta in un telo blu logoro tra calcinacci, erbacce e segni evidenti di degrado, la fontana di Antonio Corriga appare oggi come un’opera dimenticata nel rudere di via Mazzini. Un’immagine che stride con il valore storico e artistico del’opera, realizzata negli anni Cinquanta per il mercato. A riaccendere i riflettori è un’interrogazione della minoranza in Consiglio, che richiama il peso culturale della fontana: «Una delle massime espressioni (se non la massima) dell’arte della ceramica ad Oristano».

La fontana, progettata nel 1956, era stata curata «in tutti i suoi dettagli, formali, decorativi e anche idraulici». Oggi però, si legge nell’atto, «l’opera risulta in totale stato di abbandono». Anche il telo protettivo «è andato distrutto nella parte sommitale esponendo la fontana a calcinacci, polveri e altri elementi deterioranti». Una condizione che contrasta con il riconoscimento ministeriale del 2019. Da qui l’affondo: «L’amara sensazione è che a non riconoscere la sua grande importanza artistica sia solo il Comune». I consiglieri chiedono se la Giunta Sanna sia consapevole della mancata tutela, come intenda intervenire per proteggere e recuperare la fontana e quali misure adotterà per garantirne la sicurezza anche durante la futura riapertura del cantiere del mercato. ( m. g. )

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