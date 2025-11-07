La fontana accanto alla chiesa è nel degrado Tocco (FI): «Intervenite, è un bene identitario» 

Rappresenta un elemento storico, identitario e di pregio di Cagliari. Nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento visivo sia per i residenti che per i visitatori, contribuendo al decoro urbano del centro cittadino. «Da tempo, però, in maniera progressivamente più evidente, la fontana situata in piazza Giovanni, di fronte alla Chiesa dei santi Pietro e Paolo versa in uno stato di grave abbandono e degrado con evidenti danni alla struttura, incrostazioni, presenza di sporco, rottura di elementi», spiega Edoardo Tocco, capogruppo di FI in Consiglio comunale. «L’amministrazione comunale ha tra i suoi compiti prioritari la tutela e la valorizzazione del patrimonio pubblico e del decoro urbano.Nonostante le segnalazioni pervenute da parte della cittadinanza e l'importanza del luogo, non risultano essere stati avviati in tempi recenti interventi di pulizia straordinaria, manutenzione o ripristino della fontana e delle aree verdi limitrofe. Un intervento di pulizia profonda e di riattivazione della fontana, se programmato con urgenza, potrebbe essere realizzato prima dell'inizio delle festività natalizie».

