«La fonderia rientri nella riconversione» 

Riavviare la produzione della linea piombo dello stabilimento di San Gavino in attesa che si concretizzino gli accordi per la riconversione della produzione della Portovesme srl. È questa la richiesta della rsu della fonderia – Carlo Ambus (Uil), Cristiano Lixi (Cgil) e Enrico Porceddu (Cisl).

L’appello

«Siamo preoccupati visto che ancora oggi non si parla di coinvolgimento del sito di San Gavino Monreale nei nuovi processi produttivi e il futuro di 120 lavoratori è fortemente a rischio. Crediamo che la nostra fonderia, con i suoi 90 anni di storia, abbia ancora tanto da dare al territorio del Medio Campidano e possa dare un contributo importante alla proprietà sia nell’immediato sia in futuro. Abbiamo già dimostrato con professionalità di poter lavorare materiali provenienti da siti esteri e pensiamo di poter essere utili anche al processo di riconversione».

I lavoratori della fonderia chiedono di poter riprendere con dignità il lavoro in tempi brevi: «A questo processo di riconversione – aggiungono i rappresentanti sindacali dei lavoratori – dobbiamo contribuire, ma vogliamo arrivarci da vivi e non sopravvivendo ogni mese tramite gli ammortizzatori sociali. Riteniamo sia necessario il riavvio della linea piombo e zinco nell’immediato per essere traghettati in un futuro con la fiducia necessaria ad affrontare i nuovi processi produttivi. Chiediamo al Governo e alle altre istituzioni di trovare gli strumenti necessari affinché tutto ciò sia fattibile e alla società uno sforzo che porterebbe benefici a tutti. Attendiamo con fiducia l’inizio delle interlocuzioni del gruppo di lavoro in programma per il 17 maggio».

In ogni caso, la rsu dello stabilimento di San Gavino ha accolto con favore l’annunciato studio congiunto di Glencore (leader nel mercato minero-metallurgico) e Li-Cycle (leader in Nord America per il riciclo delle batterie di ultima generazione) per portare avanti la riconversione Portovesme con la creazione di un hub che permetta la lavorazione dei prodotti derivati dalle batterie esauste. «Siamo favorevoli – concludono Ambus, Lixi e Porceddu – all’accordo e fiduciosi che possa portare benefici con la speranza che salvaguardi e crei posti di lavoro in un territorio che ha pagato a caro prezzo la deindustrializzazione degli ultimi anni».