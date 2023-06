La Fondazione Lilliu ospita un corner dedicato al castello 

Un angolo dedicato a Sanluri nel centro Giovanni Lilliu di Barumini. Nel corner inaugurato mercoledì c’è il famoso Castello di Sanluri raccontato con una serie di pannelli che lo raffigurano in tutta la sua maestosità. Nello spazio è presente anche un carteggio che riporta le antiche lettere di Gabriele D’Annunzio al visconte.

«Dopo il successo del primo appuntamento con il Santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri, prosegue il progetto voluto dalla Fondazione per rafforzare una rete di collaborazioni con i Comuni del nostro territorio e di tutta la Sardegna – sottolinea Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini – ancora una volta emerge il messaggio che l’archeologia e la storia nuragica rappresentano un importante filo conduttore che unisce tutta la nostra Isola». Aggiunge il primo cittadino di Barumini Michele Zucca: «Avvicinare Barumini a Sanluri significa accorciare la distanza tra le comunità locali all’insegna di un nuovo sistema di relazioni in grado di attirare più flussi turistici nei nostri territori». Durante l’inaugurazione è stata siglata anche la convenzione tra Barumini e Sanluri che permetterà ai visitatori dei siti delle due cittadine di avere una tariffa d’ingresso condivisa. «Non esistono campanili nella promozione della destinazione turistica e della cultura. Da soli non bastiamo e la collaborazione è fondamentale – dice il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – questa collaborazione è una grande opportunità per rilanciare un’offerta turistica integrata tra le nostre comunità». ( s. r. )

