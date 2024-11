La Fondazione “Giulini” compie 10 anni 

Dieci anni di impegno sociale e solidarietà nel territorio sardo. La Fondazione “Carlo Enrico Giulini” celebra i suoi dieci anni di attività: dal 2014 ha sostenuto (e sostiene tuttora) lo sviluppo sociale, culturale ed economico dell’Isola.

L’altra sera al “Crai Sport Center” di Assemini sono state ripercorse le tappe del cammino che ha visto, anno dopo anno, la partecipazione di nuovi partner che hanno accompagnato la Fondazione in numerose iniziative. Focus su aneddoti e interventi dei responsabili dei progetti ideati e sviluppati nel tempo e tuttora attivi, testimonianze di coloro che hanno trovato lavoro o avviato con grande coraggio e perseveranza un’attività imprenditoriale.

«Dieci anni rappresentano un traguardo davvero importante», ha dichiarato Ilaria Nardi, presidente della Fondazione “Carlo Enrico Giulini”. «Anche grazie a questa ricerca siamo sempre più consapevoli delle scelte fatte in questi anni e cerchiamo ora di riflettere per tracciare al meglio la strada futura. Siamo felici di avere al nostro fianco partner che condividono con noi non solo mission e obiettivi ma anche modi e strategie, che tendano al radicamento delle iniziative nel territorio. Il nostro auspicio», ha tenuto poi a precisare Nardi, «è che quanto realizzato negli anni lasci qualcosa di davvero concreto in tutte le realtà che abbiamo conosciuto».

