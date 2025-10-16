VaiOnline
Alghero.
17 ottobre 2025 alle 00:27

La Fondazione cerca idee per il Cap d’Any 

Mentre cresce l’attesa per sapere chi sarà l’artista di punta del Capodanno algherese la Fondazione Alghero apre nuove opportunità per gli operatori del settore culturale e dello spettacolo. Dopo l’avviso dedicato agli eventi del Piazzale della Pace, la Fondazione ha pubblicato infatti una ulteriore indagine esplorativa per la raccolta di proposte artistiche da realizzare tra l’1 dicembre 2025 e il 10 gennaio 2026. L’avviso è propedeutico alla costruzione di una programmazione più ampia e partecipata possibili. Tre i canali di adesione: proposte di eventi completi di cui la Fondazione potrà assumere la gestione diretta, iniziative di particolare interesse con eventuale sostegno economico o logistico e, infine, richieste di patrocinio senza contributi ma inserite nel calendario ufficiale. «L’obiettivo è valorizzare la pluralità degli operatori culturali e costruire un cartellone diffuso e condiviso, capace di unire professionisti, associazioni e realtà locali» fanno sapere dalla Fondazione Alghero.

Le proposte, da inviare entro il 31 ottobre, dovranno essere di qualità e ispirarsi ai valori delle festività: accoglienza, solidarietà, comunità e bellezza. (c.fi.)

