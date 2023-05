La folle fuga in auto con doppio incidente: denunciato un 28enne 

È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale il giovane che mercoledì sera è sfuggito agli agenti della Polizia Locale dopo un inseguimento finito in via Is Mirrionis e con i tre a bordo scappati poi a piedi. Secondo le accuse alla guida dell’Alfa 156 – che era sotto sequestro amministrativo e affidata in custodia al proprietario, che non poteva utilizzarla – c’era Riccardo Mallei, 28 anni. Per lui (difeso dall’avvocato Marco Lisu) è scattata la denuncia a piede libero. Recentemente era finito nei guai per il furto in una pizzeria ma in passato ha collezionato accuse per spaccio, scippo e anche per un’altra fuga alla guida di un’auto senza patente e non assicurata. Ora la nuova vicenda: il giovane potrà raccontare la sua versione quando verrà ascoltato in Procura. Ancora da identificare le due persone che si trovavano con lui.

Mercoledì l’inseguimento è iniziato dopo le 18. Una pattuglia della Polizia Locale, sotto il coordinamento del comandante Guido Calzia, ha intercettato l’Alfa 156 in via Cadello: vettura che sarebbe dovuta essere sotto sequestro amministrativo. Gli agenti hanno imposto l’alt, ma il conducente ha premuto a fondo l’acceleratore. Durante la fuga sono state danneggiate due vetture in sosta. Poi l’Alfa è stata abbandonata nel tratto che da via Cornalias porta a via Is Mirrionis, proprio davanti all’ingresso del campo di calcio della Johannes. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA