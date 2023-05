La folla saluta Efis, il voto è sciolto 

Sono le 23.26 quando il presidente dell’Arciconfraternita del Gonfalone, Andrea Loi, può pronunciare la formula che ha il valore di un certificato: «Il voto è stato sciolto». A quel punto, il 367° “timbro ufficiale” sullo scioglimento del Voto che la Municipalità dedicò al Santo per averla liberata dall’epidemia di peste, è ufficialmente apposto. Al delegato della Curia e all’Alter Nos, Roberto Mura, non resta che portare il messaggio in Curia all’Arcivescovo, Giuseppe Baturi, e in Municipio al sindaco, Paolo Truzzu.

Il viaggio verso “casa”

Scortato da migliaia di devoti (fino a qualche anno fa, il rientro di Efis era assai meno seguito rispetto all’ultimo periodo), marcato “a simulacro” dalle onnipresenti telecamere di Videolina (con il commento di Ambra Pintore) che non l’hanno perso di vista nemmeno per un secondo nella fase finale del rientro “a casa” nella chiesetta di Stampace, il Martire guerriero era partito di primo mattino dalla chiesa a lui dedicata a Pula, poi le tappe a Villa San Pietro, Sarroch, Villa d’Orri, Su Loi, La Maddalena Spiaggia e poi alle porte di Cagliari: a Giorgino, dove il Santo torna cittadino. I componenti della famiglia Ballero, come da tradizione, l’hanno svestito degli abiti da campagna per addobbare la sua statua con quelli da città e, soprattutto, con gli ori che la impreziosiscono nella sua residenza di quasi tutti i giorni dell’anno. Il ruolino di marcia prevedeva la partenza verso Cagliari alle 20, ma come di consueto l’entusiasmo e la devozione dei fedeli - che fermano continuamente il carro trainato dai buoi per poter toccare Efis - hanno causato un ritardo però meno corposo rispetto ad altre edizioni: alle 21 il cocchio era in viaggio verso il Municipio, e pure con una certa celerità, per recuperare un po’ del non preoccupante ritardo. Il Voto della Città di Cagliari con il Santo che l’ha liberata dalla peste prevede il rientro di Efisio nella sua chiesetta entro mezzanotte, e così è andata anche stavolta.

L’attesa in via Roma

Nel frattempo, in via Roma sfilano, suonano (musica ovviamente sarda) e cantano (brani ovviamente religiosi) davanti a migliaia di cagliaritani. Un’epidemia (di peste) ha creato la gratitudine dei cagliaritani e dei sardi nei confronti del Martire guerriero, un’altra epidemia (quella da Covid, appena è terminata) ha ulteriormente accresciuto l’amore popolare nei confronti di Sant’Efisio. E si è ben visto anche ieri notte, in piazza Matteotti, nel largo Carlo Felice e poi fino al sagrato della chiesetta di Stampace, dove il Santo ha praticamente la “residenza ufficiale”.