La folla piange e applaude, Berlusconi esce di scena 

L'uscita di scena di Berlusconi è stata come tutta la sua vita: un grande evento mediatico, a televisioni unificate. Ma insieme un momento estremamente personale con la famiglia e gli amici di una vita accanto. Alla destra della navata centrale, la compagna Marta Fascina, pallidissima; accanto a lei Marina Berlusconi. Entrambe commosse fino alle lacrime, a più riprese. E poi Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi, il fratello Paolo e appena dietro le loro famiglie e Maria De Filippi, in bianco, una delle poche a non aver scelto un look total black.

Tutti i suoi mondi

In una navata le istituzioni, nell’altra la famiglia e il mondo della tv e dello spettacolo. Ma la divisione teorica si contamina, conta anzitutto esserci; e poi è presente in forze anche l’ambiente dello sport, e insomma, il Duomo di Milano è grande ma si riempie in fretta, con tutti quelli che sono venuti fin qui per piangere Silvio Berlusconi. E anche la piazza, fuori, è presto occupata da una grande folla.

Difficile dire se la gente arrivi richiamata soprattutto dall’ammirazione per il leader politico, o dalla stima per il grande imprenditore, o ancora dall’affetto per l’artefice di tanti successi a tinte rossonere. In realtà tutti questi aspetti, insieme, sono stati gli ingredienti del personaggio Berlusconi e del suo successo. E del resto sono quelli che ricorrono nelle parole dell’arcivescovo Mario Delpini, che stupisce un po’ tutti con un’omelia fuori dagli schemi. Nessun intervento oltre al suo, anche se la famiglia aveva pensato di affidare un ricordo a Marina, perché la tradizione del Duomo non lo prevede.

I volti noti

Per raccontare la cerimonia in Duomo, l’elenco dei volti noti non può che essere lungo e al tempo stesso incompleto. Subito alle spalle del banco con i figli siede l'ex moglie Veronica Lario (assente la prima consorte Carla Dall'Oglio), non distanti si intravedono l'ex fidanzata Francesca Pascale e gli amici di una vita Marcello Dell'Utri, Adriano Galliani, Gianni Letta e Fedele Confalonieri, il medico Alberto Zangrillo. Dietro ancora i vertici di Fininvest, Mediaset, Publitalia, e poi Gerry Scotti, Alba Parietti, le Iene, Barbara D'Urso, Iva Zanicchi e anche Lele Mora.

Dal lato delle istituzioni, il posto d’onore tocca al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accanto l'Emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani, il presidente dell'Iraq Abdul Latif, i due reggenti di San Marino, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni, il governatore lombardo Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Alle loro spalle il premier ungherese Viktor Orban, oltre 30 membri del governo italiano, Paolo Gentiloni in rappresentanza della Commissione Europea, gli ex premier Mario Monti, Mario Draghi e Matteo Renzi. E una serie di governatori fra cui il friulano Fedriga, Cirio dal Piemonte, Toti dalla Liguria, Michele Emiliano, presidente di centrosinistra, dalla Puglia, e il governatore sardo Christian Solinas.

Amici e avversari

Per il Pd ha mantenuto la promessa di presenziare ai funerali Elly Schlein, in tailleur nero come Meloni, e con lei Piero Fassino, l’ex ministro Francesco Boccia (con la moglie Nunzia De Girolamo, ex ministra pure lei) e la capogruppo alla Camera Chiara Braga. Dietro, col presidente del Ppe Manfred Weber, la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli. Nel transetto Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord accompagnato dal figlio Renzo.

Il mondo dello sport è rappresentato dal Monza, il presidente del Milan Paolo Scaroni, dell'Inter Zhang, del Napoli De Laurentiis e della Lazio Lotito, tanti ex milanisti da Inzaghi a Boban ad Albertini, il capo del Coni Giovanni Malagò e, ovviamente Arrigo Sacchi, Max Allegri, Fabio Capello e tanti altri.

Tanti giovani

Alla fine in chiesa entra solo chi è in lista, gli altri seguono i funerali dai maxischermi. In quindicimila sono arrivati, anche molti ragazzi - alcuni con la maglia del Milan - con le famiglie. «Sono venuto poterlo raccontare ai miei nipoti e dire che io c'ero», spiega Dario, 16enne milanese di sedici anni. Mario ha preso il treno da Brescia: «Silvio ha fatto anche cose sbagliate, ma chi non le ha fatte?», chiede. Ma nella folla si mescolano accenti di tutta Italia: sono arrivati dal Piemonte e dal Veneto, dalla Toscana e dall’Emilia, e poi giù fino al Sud e le Isole.

C’è Giovanni, aspirante avvocato arrivato da Roma, vicino a un gruppo di universitari di Firenze, che spiegano di aver votato Forza Italia alle ultime elezioni perché il Cavaliere «era un vincente». Simone Pierro è arrivato in treno dalla Basilicata, dove è responsabile comunicazione dei Giovani di FI. Invece i più maturi fanno a gara a individuare i personaggi famosi quando la chiesa si svuota, e il più disponibile per per i selfie è Vittorio Sgarbi. Da Nova Milanese, invece, è arrivata un'intera generazione: mamma, nonna e nipote. «La sua umanità e sensibilità mi hanno fatto capire che uomo era», dice la capostipite: «Non sarà più lo stesso perché Silvio è unico e inimitabile».

