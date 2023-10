La fogna inquina le sorgenti 

L'acqua delle fonti al monte Ortobene è pericolosa per la salute. A dare l'allarme sono gli ormai rassegnati nuoresi dopo aver preso atto dell’enesimo caso di fogna a cielo aperto che si mescola alle sorgenti. «Il problema nasce dal fatto che al Monte (dove l'amministrazione sembra rifiutare l'idea di svolgere programmi seri) c'è un grosso problema di condotte fognarie. I residenti sopravvivono con fosse settiche non ben funzionanti che finiscono per scaricare nel terreno - dice il presidente del Comitato monte Ortobene ultima spiaggia, Antonio Costa -. Anni fa avevamo svolto un'indagine sulle fontane: sono risultate tutte fortemente inquinate. Ora la situazione è sicuramente peggiore, perché per salvarle non è stato fatto nulla. Il Comune dovrebbe attivarsi per collegare le case perché l'inquinamento c'è, e in alcuni casi può essere persino fatale».

Verdetto impietoso

Le analisi svolte una decina di anni fa segnalavano un grave pericolo per la salute, non solo a causa dei liquami, ma anche per via di discariche abusive in quello che dovrebbe essere il simbolo naturalistico della città. «A Farcana c'erano due fontane importanti, lì è stata riscontrata la presenza di piombo nell'acqua, il che significa veleno e discariche - aggiunge Costa -. Ora le discariche sono minori rispetto a prima perché dei volontari passano spesso a ripulire. Le fosse invece restano sempre tali perché pulirle costa troppo. Dalla cima del Monte alla Solitudine è una strage. Non sappiamo nemmeno se la condotta fognaria presente ai piedi del monte sia stata collegata con il settore fognario principale. Un patrimonio naturale eccezionale rovinato, ne siamo tutti responsabili. Il volontariato può risolvere in parte, è il Comune che dovrebbe verificare».

I residenti

Esplicita la titolare del bar in cima al monte, Loredana Belloi: «Noi residenti siamo ancora in attesa di risposte da parte dell'amministrazione - dice -. Ci avevano detto che durante la pandemia le nostre reti fognarie erano state collegate a quelle cittadine, ma nessuno ha mai visto dei lavori in corso». I residenti smentiscono fortemente il Comune di Nuoro. «Per dirla tutta, non sappiamo dove vadano a finire gli scarichi - prosegue Belloi -. In casa usiamo l'acqua di Solotti, ma rischiamo costantemente. C'è anche da dire che l'acqua fornita da Abbanoa non è di certo migliore. I clienti del bar segnalano che sotto Sae 'e sos frores è presente schiuma e sporcizia dovuta probabilmente agli scarichi. I nostri animali dopo le passeggiate vicino casa rientrano sempre sporchi di fango puzzolente molto simile alla fogna». L'amministrazione comunale si dice ignara e per ora non fornisce risposte.

