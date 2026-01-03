«La Fluorsid deve bonificare tutta la zona» 

È stato uno degli ultimi atti firmati dal sindaco di Assemini Mario Puddu nel 2025: il 30 dicembre è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune un’ordinanza che impone alla Fluorsid «di rimuovere i rifiuti abbandonati e di smaltirli e recuperarli per ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito». La Fluorsid, industria leader in campo internazionale nella produzione di derivati dal fluoro che ha lo stabilimento nella zona di Macchiareddu, ha 180 giorni di tempo per bonificare l’area risultata «inquinata e teatro di disastro ambientale, scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite previsti dalla legge e di una discarica non autorizzata», in base a un procedimento penale chiuso il 25 luglio del 2019 con undici patteggiamenti.

Al termine della bonifica la Fluorsid, si legge ancora nell’ordinanza firmata dal sindaco Puddu, dovrà dare comunicazione dei lavori effettuati a Ministero dell’Ambiente, Corpo Forestale, Città metropolitana di Cagliari e alla Procura di Cagliari «per consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo».

L’inchiesta

La vicenda giudiziaria nacque dalla denuncia di alcuni pastori che segnalarono una crescita anomala dei denti delle loro pecore al pascolo vicino allo stabilimento della Fluorsid che impediva agli animali di brucare l’erba andando incontro a sofferenze e morte. L’inchiesta dei ranger portò la Procura a chiedere il rinvio a giudizio di undici tra dirigenti dello stabilimento di Macchiareddu e titolari e dipendenti di ditte esterne che avevano patteggiato un anno e undici mesi di carcere (pena sospesa con la condizionale) per disastro ambientale e inquinamento con l’attenuante del cosiddetto “ravvedimento operoso”, cioè dell’impegno a bonificare le aree inquinate attorno allo stabilimento di Assemini e in una cava a Monastir dove erano stati trasportati materiali ritenuti pericolosi per l’ambiente (costo stimato attorno ai venti milioni di euro, si legge nella sentenza). Nell’inchiesta penale non compare Tommaso Giulini, a capo della holding che controlla la Fluorsid e proprietario del Cagliari calcio, ritenuto dalla Procura estraneo al ciclo produttivo dello stabilimento.

Le ordinanze

Da allora si attende la bonifica, più volte sollecitata dal Corpo Forestale e dalle amministrazioni comunali di Assemini, Uta e Monastir attraverso una serie di ordinanze sempre impugnate dalla Fluorsid davanti al Tar.

Adesso i Comuni ci riprovano, modificando le ordinanze alla luce dei rilievi dei giudici amministrativi. Nell’ottobre scorso era stato il sindaco di Uta Giacomo Porcu a sollecitare l’avvio della bonifica alla Fluorsid, stabilendo un termine di 90 giorni che non è ancora scaduto. Il 30 dicembre scorso la nuova ordinanza firmata dal primo cittadino di Assemini, Mario Puddu. «I rifiuti vanno rimossi – sostiene Puddu – il Comune ha agito nel rispetto di quanto demandato dal Ministero, dalla Citta Metropolitana e dal Corpo Forestale. Non ha certo una struttura amministrativa in grado di compiere certi accertamenti, ma il Testo Unico dell’Ambiente prevede che siano i Comuni a tutelare il territorio allorquando si concretizzi l’abbandono non autorizzato di rifiuti. L’amministrazione ha agito nell’esclusivo interesse dei cittadini asseminesi tutti, non solo dei titolari delle aree ancor oggi sottoposte a sequestro e invase dai rifiuti, posto che il valore dell’ambiente appartiene alla collettività. Inoltre la condizione in cui versano i terreni di cui si tratta non è più tollerabile».

Dalla Fluorsid nessuna replica «prima che sulla vicenda si esprima il Tar», spiegano dai vertici aziendali.

