La flotta del Ctm diventa elettrica: acquistati 157 bus 

Tutti i bus del Ctm cambieranno livrea e colore: è stato scelto l’azzurro ovviamente elettrico, considerato che ne ha ordinati 157 elettrici per rinnovare completamente la flotta e che i primi 21 saranno in servizio entro il mese. Non inquinano, hanno un’autonomia di 200 chilometri (nove volte il percorso della linea 1), possono ricaricarsi dal cavo sospeso in aria grazie al pantografo o alle colonnine al capolinea. E saranno tutti in città entro il 2026, grazie ai fondi Pon Metro e Pnrr, «ma non era facile», fa notare Carlo Arba, presidente del Ctm: «Per via dei fondi del Pnrr tutta l’Italia sta ordinando quei mezzi, ma noi siamo stati più veloci». Infatti il direttore generale Bruno Useli ringrazia, in conferenza stampa al Municipio con il sindaco Truzzu, il personale amministrativo del Ctm.

Silenziosi, ecologici, con molta elettronica che segnalerà ai conducenti anche la presenza di un monopattino in strada, ben condizionati con l’aria sanificata, i nuovi bus elettrici hanno le connessioni usb per la ricarica dei telefoni dei passeggeri, schermi, telecamere a bordo e verso l’esterno. «Entro il 2026 l’80% della flotta del Ctm sarà elettrica», assicura il presidente Arba, «ora dobbiamo dotare di colonnine di ricarica ogni capolinea e il deposito di viale Ciusa». (l. a.)

