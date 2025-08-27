La Flotilla pronta a salpare per Gaza, tonnellate di cibo da Genova 

Tel Aviv. C’è anche Genova fra i porti di partenza della Sumud Freedom Flotilla, la flotta umanitaria che tra fine mese e primi di settembre farà rotta verso Gaza, cercando di raggiungere la Striscia con un carico di aiuti. La partenza da Genova sarà il 31 agosto, e sono state già raccolte tonnellate di cibo. L’obiettivo della ong genovese Music for Peace e del Calp (Coordinamento autonomo lavoratori portuali), con il sostegno della Caritas, era di raggiungere entro domani 45 tonnellate di beni alimentari di prima necessità, ma ora si punta a superarle di molto: «Il flusso di cittadini è stato impressionante - diceva ieri il presidente della ong, Stefano Rebora - A oggi abbiamo superato le 40 tonnellate. Credo che supereremo le 60-70». La Sumud Freedom Flotilla sarà composta da decine di imbarcazioni provenienti da oltre 40 Paesi. A bordo ci saranno centinaia di attivisti, ma anche personaggi pubblici come l’attrice americana Susan Sarandon e Greta Thunberg, che a giugno provò a raggiungere via mare la Striscia con una barca carica di aiuti, ma fu intercettata dalla Marina di Israele e rimpatriata. Dall’Italia partiranno almeno 200-250 persone e decine di barche.

Intanto alla Casa Bianca Donald Trump ha presieduto un vertice con dirigenti americani e israeliani per aumentare gli aiuti a Gaza contro la carestia e discutere un piano per il dopoguerra. La mossa arriva mentre nella Striscia si continua a morire per fame o per gli attacchi dell’Idf, che alla periferia di Gaza City sta preparando l’offensiva per conquistare la città più grande del territorio palestinese, ritenendo «inevitabile» la sua evacuazione. Occhi puntati su Jared Kushner, genero di Trump ed ex consigliere presidenziale che aveva la delega per il Medio Oriente, e Tony Blair, ex premier britannico ed ex inviato del Quartetto europeo per la regione. Sono loro, secondo Axios, i registi dell’operazione, gli artefici del piano per il “day after” a Gaza. Il piano si basa su alcune idee - non ancora trapelate - su come governare Gaza senza Hamas al potere. Un piano postbellico coordinato con la Casa Bianca potrebbe dare al premier israeliano Benjamin Netanyahu, ora sotto pressione dei manifestanti e della leadership militare, una copertura politica per accettare un cessate il fuoco, presentandolo al contempo come un accordo più completo per rimuovere Hamas dal potere.

