La flessione della Torres 

Sassari. Keep calm anzitutto. La Torres non è più brillante ma non è certo allo sbando. Si tratta di capire se la squadra possa riprendersi così com’è in attesa che riapra il mercato di gennaio o se, per fare lo step da squadra d’alto livello a squadra che può ottenere la Serie B, occorra un cambio di allenatore. Vietato farsi prendere dall’emotività o dalla fretta.

Due anni fa quando i rossoblù erano una matricola in difficoltà Greco fu esonerato, ma l’arrivo di Sottili non risolse i problemi, anzi: fu un arretramento, e Greco, richiamato, conquistò la salvezza senza playout. Oggi la dirigenza di Abinsula affronta una situazione più complessa di allora. Perché in fondo le responsabilità le hanno un po’ tutti ma non sembrano esserci colpe così determinanti da poter essere risolte con una sola mossa.

Responsabilità

Al tecnico può essere imputata una certa rigidità nell’utilizzo del modulo 3-4-3 che ormai le avversarie hanno imparato a conoscere e fronteggiare, oltre che il ritardo dell’inserimento dei cambi in alcune gare. Che poi l’allenatore romano non sia amato da parte della tifoseria è noto, ma la società deve valutare molte più componenti. Ai giocatori può essere imputata (non a tutti) una mancanza di fame che li porti a lottare vigorosamente per provare a ottenere la Serie B: in alcuni momenti di gara si ha l’impressione di una Torres un po’ superficiale (vedi errori banali) e che pensa basti il possesso palla per vincere una partita.

Invece non sono sufficienti il possesso palla e neppure le occasioni, se non diventano tiri nello specchio della porta. Così come fare una buona fase difensiva se poi in qualche azione (soprattutto calci piazzati) si lasciano gli avversari liberi di colpire.

Le assenze

La mancanza di un altro attaccante che segni come faceva Ruocco è palese, ma per ovviare a questa lacuna le strade sono poche: cambiare modulo per provare a portare più giocatori in zona tiro, rifornire di più palloni le punte oppure aspettare il mercato di gennaio per un rinforzo. A chi non viene allo stadio (neppure 900 spettatori in Coppa Italia contro il Milan Futuro) si può imputare un raffreddamento di entusiasmo troppo rapido per una squadra che comunque è quarta in campionato, e confermarsi non è mai facile.

Il regista in questo momento deve farlo la società: riflettendo, pungolando, calibrando qualsiasi mossa. Anche da questo si capirà quanto può crescere la Torres.

